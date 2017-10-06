Akasya 3.Uluslararası Kukla Tiyatrosu Festivali başlıyor. Minik misafirlerin görsel şölen yaşayacağı etkinlikte; 7 ve 8 Ekim’de Bir Çocuk Masalı ‘Turunç’un Bahçesi’, 14 – 15 Ekim’de KukLita, 21 -22 Ekim tarihlerinde Bulgar Devlet Tiyatrosu Orada, Burada, Her Yerde isimli kukla gösterileri gerçekleşecek

En renkli ve başarılı kukla oyunlarını ziyaretçileriyle buluşturan Akasya Uluslararası Kukla Tiyatrosu Festivali bu sene 3.yaşını kutluyor. Festival kapsamında Akasya, minik ziyaretçilerine ekim ayı boyunca yepyeni yollar gösterecek kukla tiyatrosunun en seçkin eserlerine ev sahipliği yapacak. Hafta sonları saat 14.00-16.00 arasında gerçekleşecek aktivitelerde, çocukların yaratıcılıklarını besleyecek Karikatür Atölyesi de düzenlenecek.

7 Eylül Cumartesi ve 8 Eylül Pazar günü ziyaretçilerle buluşacak olan Bir Çocuk Masalı ‘Turunç’un Bahçesi’ her çocuğun eşsiz birer yetenek olduğunu anlatan dostluk, dürüstlük, hayal kurma temalarını işleyecek. Oyun, çocuklarda günümüzde çok sık rastlanan ‘can sıkıntısı’ problemini oyun oynamaya ve üretime dönüştürmenin yollarını gösterirken, çocukları kendi potansiyellerine merak duymaya teşvik edecek.

KukLita Atölyesi’nin 14 Ekim Cumartesi ve 15 Ekim Pazar günü izleyici ile buluşacak olan ‘İyiliksever Canavar’ adlı oyununda ise doğduğu günden itibaren trafik canavarı olması için yetiştirilmiş bir kuklanın hikâyesi aktarılacak. Çocuklar, trafik görevine çıktığında tanıştığı insanları çok seven ve onlara doğruları aktarmak için doğru kuralları öğrenmeye çalışan Canavar’ın, canavarlık eğitiminde öğrendikleriyle yapması gerekenleri anlattığı bir komedi izleyecek.

Kültürler arası bir köprü niteliğindeki Bulgar Devlet Tiyatrosu’nun tecrübeli çifti Trio’nun ‘Orada, Burada, Her Yerde’ isimli kumpanyası ise rengârenk bir oyunu muhteşem danslar, dünya müzikleri ve pek çok stilde kullandıkları kuklaları ile 21 Ekim Cumartesi ve 22 Ekim Pazar günü ziyaretçiler ile buluşacak.

Ekim ayının son hafta sonunda ise Akasya, karikatürün temel bilgileri olan çizim tekniklerini, uygulamaları, karakter yaratmayı ve renklendirmeyi hem eğlenceli hem de pratik yöntemlerle öğrenebilecekleri bir Kukla Atölyesi sunacak. 28 ve 29 Ekim tarihlerinde saat 14:00 ile 16:30 arasında gerçekleşecek etkinlikte çocuklar tüm temel karikatür konularını kendi yaş düzeylerine uygun olarak öğrenecek ve belirlenen zaman dilimi içinde aşama aşama farklı konuları kâğıda aktaracaklar.

Etkinlikler tüm ay boyunca -1. katta ücretsiz olarak gerçekleşecek.