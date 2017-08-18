Kuir Olimpiyatları başlıyor

LGBTİ bireyler ve kadınlar bir ilki gerçekleştiriyor ve 25-27 Ağustos tarihleri arasında 3 günlük Queer Olimpyx etkinliğine imza atıyor

Kalamış ve Heybeliada’da 25-26-27 Ağustos günlerinde “sporun en kuir halleriyle dolu” bir etkinlik düzenleniyor. Queer Olimpyx adı verilen bu etkinlikle ilgili şu ifadelere yer verilmiş: “Lgbti+ ve kadın olmak, kenti kullanırken bizi ister istemez çeşitli manevraları öğrenmeye, öz savunma tekniklerine, türlü türlü stratejilere sürüklüyor. Özellikle son dönemde siyasi ve toplumsal baskının kamusal alanda getirdiği kısıtlamalar, büyük meydanlarda yaşadığımız coşkulu direnişlere ve eğlencelere imkan tanımıyor ne yazık ki… Bir süredir kentin çeşitli yerlerindeki halı sahalarda futbol oynayan kadınlar ve lgbti+ bireyler olarak, özlediğimiz kalabalıkları spor aracılığıyla yaratabilir miyiz, “kamusal alanda varız” cümlesini bir de sporla kurabilir miyiz diye sorduk kendimize ve bu etkinliğin hazırlıklarına koyulduk. Sporun kitleleri birleştirici gücünün yanı sıra bedenimizi özgürleştirmenin yollarından biri olduğuna inanarak bu deneyimin imkanını gelin birlikte ve İLK KEZ yaratalım diyoruz!”

PROGRAMDA NELER VAR?

Queer Olimpyx’in ilk günü olan 25 Ağustos Cumartesi günü Heybeliada’da bisiklet turu ve tanışma pikniği olacak. İkinci ve üçüncü günler Kalamış Parkı’nda pek çok etkinlik var; bayrak yarışı, uzun atlama, mini kale izleyici turnuvası, çocuklarla top çevirme ve zumba, plaj voleybolu turnuvası gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra, “Kentte Kadın ve LGBTİ+ Olma Deneyimleri” forumu, “LGBTİ+lar ve ailelerinin perspektifinden LGBTİ+ların sporda maruz kaldıkları ayrımcılıklar” konulu söyleşi, “Olimpiyatlar ve Bedenler” başlıklı panel, “Öz Savunma, Şiddet ve Beden Tartışması” atölyesi, frizbi, işaret dili, küfürsüz tezahürat, öz savunma atölyeleriyle açık hava film gösterimi olacak.

Kalamış’taki 2 gün boyunca dışarıdan katılımcılara da açık oyunlar devam edecek: plaj voleybolu ve futbol turnuvaları, masa tenisi, yakar top, frizbi, ip atlama, slackline...

Tüm bu etkinliklere katılım ücretsiz.