Kitap okuyana 2. çay bedava!

Yoğurtçu Park Kafe ''Siz Kitap Okuyun 2.Çayınızı Biz Verelim'' kampanyası başlattı

Kadıköy Belediyesi iştiraki olan KASDAŞ’a ait Yoğutçu Parkındaki Yoğurtçu Park Kafe ''Siz Kitap Okuyun 2.Çayınızı Biz Verelim'' kampanyası başlattı.

Kampanya hakkında bilgi veren kafe sorumlusu Hakan Yüksekal kitap okumaya teşvik için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. Kitapların Kadıköy Belediyesi tarafından gönderildiğini ifade eden Yüksekal kütüphaneye bağış yapmak isteyenlerin bağışlarını yer sıkıntısı nedeniyle kabul edemediklerini belirtti.

Şu ana kadarki talepten memnun olduklarını belirten Yüksekal; ilerleyen zamanlarda hedeflerinin kitap günleri, tartışma günleri gibi etkinler düzenleyerek kampanyayı daha da genişletmek olduğunu vurguladı.

Parkın müdavimlerinden olan Yıldırım Sayıta; kampanyadan memnuniyetini belirterek, özellikle yaz akşamları buranın kitap okumak için sakin güzel bir ortam olduğunu söyledi.