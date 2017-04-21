Haftalık Bağımsız Gazete 21 Nisan 2017
Kente Kadıköy'den Bak
Fanzineist başlıyor
Fanzineist başlıyor
Alternatif Sesler
Mimar müzisyenden Moda şarkısı
Mimar müzisyenden Moda şarkısı
Gönüllülerden
Gönüllülerden konserler
Gönüllülerden konserler
Alternatif Sesler
Müslüm Baba'nın evlatları...
Müslüm Baba'nın evlatları...

Kendin yap mutlu ol

“Kendin Yap” kültürünü benimseyen yayıncılar Kadıköy’de biraraya geliyor

Kendin yap mutlu ol
GazeteKadıköy

‘Kendin yap’ kültürünü benimseyen yüzden fazla yerli ve yabancı yayıncının Kadiköy’deki üç farklı mekanda bir araya geleceği Fanzineist, 21-23 Nisan’da ziyaretçiler ile buluşacak.

Bu sene ikincisi gerçekleşecek olan Fanzineist; illüstrasyon, müzik, çizgi roman, spor, sanat ve daha birçok alanda üretimler yapan yerli ve yabancı bağımsız yayıncıları yeniden bir araya getiriyor.

Arkaoda, Tight Aggressive ve Tasarım Atölyesi Kadıköy’de üç gün boyunca on beş farklı ülkeden toplam 135 bağımsız yayıncının standlarının yer alacağı Fanzineist’te, kendin yap kültürünü benimseyen yayıncılar yer alacak.

Sayısız fanzinin ziyaretçilerle buluşacağı etkinlik kapsamında film gösterimi, söyleşi ve konserler de gerçekleşecek.  

Etiketler; #fanzin #kadikoy #festival #kendinyap
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.