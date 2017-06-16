Kazım’la yeryüzüne şarkılar söylemek için…

Müzisyen Kazım Koyuncu ölümünün 12.yılında Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle anılacak

2005 yılında hayatını kaybeden müzisyen Kazım Koyuncu aramızdan ayrılışının 12’nci yılında Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Kadıköy Belediyesi desteğiyle, düzenlenecek etkinliklerde çok sayıda sanatçı ve grup sahne alacak, Kazım türklerini seslendirecek ve çeşitli atölyeler yapılacak.

“Kazım İsyandır” oluşumu tarafından “yaramazlığa devam…” sloganıyla gerçekleştirilecek olan anma etkinliğine ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Dostumuz, yoldaşımız, ağabeyimiz Kazım Koyuncu’nun aramızdan ayrılışının 10. ve 11. yıllarında, O’nun ürettiği 3-5 kişilik olmayan; sevgi denen şeyi çoğaltmak için buluştuk. Yer kavgasının olmadığı yerde, her şeye rağmen yeryüzünde şarkılar söyledik. Bir aradaydık, yan yanaydık; Kazım’laydık. Sokaklarda bildiri dağıtan gençlerin, ekmek kavgası için direnen eğitimcilerin, fabrikalarından greve çıkan işçilerin, doğa için isyan edenlerin, barış isteyenlerin yanındaydı yine Kazım. Belki yol kenarındaki su birikintilerinde denk geldi onlara, belki bir halay horonla karışırken. Zaten bunlar olmasa ve Kazım, ‘yaramaz çocukların’ yanlarında olmasa ‘bu hayat çekilmezmiş.’ …yaramazlıklara devam etmek lazım… Tüm ‘yaramaz çocukları’ 24-25 Haziran tarihlerinde parklarda, meydanlarda, yaylalarda; Kazım’ın yaşadığı her alanda buluşmaya davet ediyoruz. Bizler 24-25 Haziran tarihlerinde Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda bir dost sahnesi kuruyoruz. Hepinizi bekleriz.”

KAZIM KOYUNCU ANMA PROGRAMI

24 Haziran / Cumartesi



14:00 Çocuk Atölyesi ( Tüm gün)

Kağıt Bebek Yapımı

Minik Eller Pankartı

Yaratıcı Okuma: Küçük Çakıl Taşının Denize Yolculuğu

Taş boyama

14:00 Kadın Atölyesi

Ekmek ve Gül

15:00 Horon Atölyesi

19.00 ANA SAHNE

Lazca Çocuk Korosu, Gerduni, Fatih Yaşar, İstanbul Kadın Orkestrası, Emin Şiir&Şenol Morgül, OZBİ, Velvele, Burcu Yeşilbaş, Son Feci Bisiklet

25 Haziran / Pazar



15:00 Çocuk Atölyesi ( Tüm gün)

Çocuklara Masallar

Yüz Boyama

Patates baskı

Sosis Balon

Ritim Müzik

Pamuk Şeker

16:00 Kadın Atölyesi

17:00 Çocuklara Horon Atölyesi

19.00 ANA SAHNE

Ragmen, Dina Etnik Ensemble, Erkut Küçükşahin, Kolan, Ümit Taşkıran, Murat Meriç, Ezgi Aktan, Teşkilatı İsyan, Tahribatı İsyan, ENTU