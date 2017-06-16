Kazım’la yeryüzüne şarkılar söylemek için…

2005 yılında hayatını kaybeden müzisyen Kazım Koyuncu aramızdan ayrılışının 12’nci yılında Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Kadıköy Belediyesi desteğiyle, düzenlenecek etkinliklerde çok sayıda sanatçı ve grup sahne alacak, Kazım türklerini seslendirecek ve çeşitli atölyeler yapılacak.
“Kazım İsyandır” oluşumu tarafından “yaramazlığa devam…” sloganıyla gerçekleştirilecek olan anma etkinliğine ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Dostumuz, yoldaşımız, ağabeyimiz Kazım Koyuncu’nun aramızdan ayrılışının 10. ve 11. yıllarında, O’nun ürettiği 3-5 kişilik olmayan; sevgi denen şeyi çoğaltmak için buluştuk. Yer kavgasının olmadığı yerde, her şeye rağmen yeryüzünde şarkılar söyledik. Bir aradaydık, yan yanaydık; Kazım’laydık. Sokaklarda bildiri dağıtan gençlerin, ekmek kavgası için direnen eğitimcilerin, fabrikalarından greve çıkan işçilerin, doğa için isyan edenlerin, barış isteyenlerin yanındaydı yine Kazım. Belki yol kenarındaki su birikintilerinde denk geldi onlara, belki bir halay horonla karışırken. Zaten bunlar olmasa ve Kazım, ‘yaramaz çocukların’ yanlarında olmasa ‘bu hayat çekilmezmiş.’ …yaramazlıklara devam etmek lazım… Tüm ‘yaramaz çocukları’ 24-25 Haziran tarihlerinde parklarda, meydanlarda, yaylalarda; Kazım’ın yaşadığı her alanda buluşmaya davet ediyoruz. Bizler 24-25 Haziran tarihlerinde Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda bir dost sahnesi kuruyoruz. Hepinizi bekleriz.”
KAZIM KOYUNCU ANMA PROGRAMI
24 Haziran / Cumartesi
14:00 Çocuk Atölyesi ( Tüm gün)
Kağıt Bebek Yapımı
Minik Eller Pankartı
Yaratıcı Okuma: Küçük Çakıl Taşının Denize Yolculuğu
Taş boyama
14:00 Kadın Atölyesi
Ekmek ve Gül
15:00 Horon Atölyesi
19.00 ANA SAHNE
Lazca Çocuk Korosu, Gerduni, Fatih Yaşar, İstanbul Kadın Orkestrası, Emin Şiir&Şenol Morgül, OZBİ, Velvele, Burcu Yeşilbaş, Son Feci Bisiklet
25 Haziran / Pazar
15:00 Çocuk Atölyesi ( Tüm gün)
Çocuklara Masallar
Yüz Boyama
Patates baskı
Sosis Balon
Ritim Müzik
Pamuk Şeker
16:00 Kadın Atölyesi
17:00 Çocuklara Horon Atölyesi
19.00 ANA SAHNE
Ragmen, Dina Etnik Ensemble, Erkut Küçükşahin, Kolan, Ümit Taşkıran, Murat Meriç, Ezgi Aktan, Teşkilatı İsyan, Tahribatı İsyan, ENTU