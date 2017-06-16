Haftalık Bağımsız Gazete 16 Haziran 2017
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Kazım’la yeryüzüne şarkılar söylemek için…

Müzisyen Kazım Koyuncu ölümünün 12.yılında Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle anılacak

Kazım’la yeryüzüne şarkılar söylemek için…
GazeteKadıköy

2005 yılında hayatını kaybeden müzisyen Kazım Koyuncu aramızdan ayrılışının 12’nci yılında Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Kadıköy Belediyesi desteğiyle, düzenlenecek etkinliklerde çok sayıda sanatçı ve grup sahne alacak, Kazım türklerini seslendirecek ve çeşitli atölyeler yapılacak.

“Kazım İsyandır” oluşumu tarafından “yaramazlığa devam…” sloganıyla gerçekleştirilecek olan anma etkinliğine ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Dostumuz, yoldaşımız, ağabeyimiz Kazım Koyuncu’nun aramızdan ayrılışının 10. ve 11. yıllarında, O’nun ürettiği 3-5 kişilik olmayan; sevgi denen şeyi çoğaltmak için buluştuk. Yer kavgasının olmadığı yerde, her şeye rağmen yeryüzünde şarkılar söyledik. Bir aradaydık, yan yanaydık; Kazım’laydık. Sokaklarda bildiri dağıtan gençlerin, ekmek kavgası için direnen eğitimcilerin, fabrikalarından greve çıkan işçilerin, doğa için isyan edenlerin, barış isteyenlerin yanındaydı yine Kazım. Belki yol kenarındaki su birikintilerinde denk geldi onlara, belki bir halay horonla karışırken. Zaten bunlar olmasa ve Kazım, ‘yaramaz çocukların’ yanlarında olmasa ‘bu hayat çekilmezmiş.’ …yaramazlıklara devam etmek lazım… Tüm ‘yaramaz çocukları’ 24-25 Haziran tarihlerinde parklarda, meydanlarda, yaylalarda; Kazım’ın yaşadığı her alanda buluşmaya davet ediyoruz. Bizler 24-25 Haziran tarihlerinde Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda bir dost sahnesi kuruyoruz. Hepinizi bekleriz.”

KAZIM KOYUNCU ANMA PROGRAMI

24 Haziran / Cumartesi

14:00   Çocuk Atölyesi ( Tüm gün)
            Kağıt Bebek Yapımı
            Minik Eller Pankartı
            Yaratıcı Okuma: Küçük Çakıl Taşının Denize Yolculuğu
            Taş boyama
14:00   Kadın Atölyesi
            Ekmek ve Gül
15:00   Horon Atölyesi

19.00 ANA SAHNE
Lazca Çocuk Korosu, Gerduni, Fatih Yaşar, İstanbul Kadın Orkestrası, Emin Şiir&Şenol Morgül, OZBİ, Velvele, Burcu Yeşilbaş, Son Feci Bisiklet

25 Haziran / Pazar

15:00   Çocuk Atölyesi ( Tüm gün)
            Çocuklara Masallar
            Yüz Boyama
            Patates baskı
            Sosis Balon
            Ritim Müzik
            Pamuk Şeker

16:00   Kadın Atölyesi
17:00   Çocuklara Horon Atölyesi

19.00 ANA SAHNE
Ragmen, Dina Etnik Ensemble, Erkut Küçükşahin, Kolan, Ümit Taşkıran, Murat Meriç, Ezgi Aktan, Teşkilatı İsyan, Tahribatı İsyan, ENTU

Etiketler; #konser #atölye #özgürlük parkı #anma #kazım koyuncu
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