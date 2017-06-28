Kazım Koyuncu Kadıköy’de anıldı

Karadeniz müziğini özgün tavrıyla yorumlayarak geniş kitlelere sevdiren Kazım Koyuncu, ölümünün 12. yılında Kadıköy’de anıldı

Sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 12. yılında Kadıköy Belediyesi’nin katkısıyla Göztepe Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda iki gün süren programda anıldı. Etkinliğin ilk gününde Lazca Çocuk Korosu, Gerduni, Fatih Yaşar, İstanbul Kadın Orkestrası, İbrahim Karaca, Emin Şir ile Şenol Morgül, Velvele, Burcu Yeşilbaş ve Ümit Taşkıran sahne aldı... Çocuk Korosu tarafından söylenen Lazca şarkılar, etkinliği izlemeye gelen çocukların da sahneye çıktığı bir şarkıyla sona erdi. Gerduni Müzik Grubu ise, sevilen Lazca, Kürtçe ve Ermenice şarkılar sundu.

ONUR YÜRÜYÜŞÜ YASAĞI PROTESTO EDİLDİ

Karadeniz’den farklı bir ses olarak gitarıyla şarkılar söyleyen ve ilgiyle izlenen Fatih Yaşar’dan sonra sahneye gelen İstanbul Kadın Orkestrası ise birbirinden güzel şarkılar sundu, büyük alkışlar eşliğinde programını tamamladı, onur yürüyüşünün yasaklanmasını ve tehditleri protesto etmek amacıyla sahneye gökkuşağı renklerinden oluşan bir bayrak bıraktı.

VELİ SAÇILIK DA ORADAYDI

Kazım Koyuncu için yazdığı “İthaka” adlı şiiri okuyan İbrahim Karaca ise, KHK ile ihraç edilen ve açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve diğer direnenler için yazdığı “Meşale” adlı şiirinden sonra Veli Saçılık’ı sahneye çağırdı. Saçılık, sokakta her gün gaz ve plastik mermi yağmuru altında son derece meşru ve haklı bir mücadele verdiklerini, sırtlarında büyük bir yük olduğunu, bu direnişin yalnızca kendileri için olmadığını, toplumun bu yüke omuz vermesi gerektiğini söyledi. Ardından ud eşliğinde şarkılar söyleyen Şenol Morgül’e, şiirleriyle Emin Şir eşlik etti. Etkinliğin ilk günü, Velvele Müzik Grubu, Burcu Yeşilbaş ve tulum eşliğinde oynanan kalabalık bir horonla sona erdi.

Anma programının ikinci günü ise saat 14.00’da başlayan Çocuk Atölyeleri ile başladı. Saat 16.00’da Kadın Atölyesi ile devam eden anma programı Çocuklara Horon Atölyesi’nin ardından verilen konserle son buldu. Konserde sahneyi, Grup Rağmen, Bu Kaçıncı Senfoni, Grup Kolan, Teşkilat-ı İsyan ve Grup Yorum paylaştı.