Karanlığa karşı Nazım’da tiyatro

Açılış oyunu Levent Üzümcü’nün “Anlatılan Senin Hikayendir”i. İki oyun doğrudan Nâzım Hikmet’in eserinden sahneye uyarlanan oyunlar; “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” ve “Taranta Babu”. Bir oyunun konusu da Nâzım Hikmet’in kendisi; “RAN”.
Böylece Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet’i üç kez ağırlamış olacak.
Mart ayı boyunca sahnelenecek oyunlar arasında ayrıca Fransız Devrimi’nin en önemli karakterlerinden birini konu alan Jan Paul Marat oyunu, Gogol’ün Palto’su ve Edip Cansever’in Çağrılmayan Yakup’u da var.
Mart ayı boyunca gösterimleri devam edecek oyunların programı şöyle;
6 Mart Salı 20.30 – Anlatılan Senin Hikâyendir – Levent Üzümcü
7 Mart Çarşamba 20.30 – Benerci Kendini Niçin Öldürdü? – Eskişehir Sanat Tiyatrosu
13 Mart Salı 20.30 – Palto – Oyun İşleri
14 Mart Çarşamba 20.30 – Jean Paul Marat – Praxis Perform
20 Mart Salı 20.30 – Kırkbir – Altkat Sanat
21 Mart Çarşamba 20.30 – Taranta Babu – Oyun Sandalı
27 Mart Salı 20.30 – Çağrılmayan Yakup – Duende
28 Mart Çarşamba 20.30 – Ran – Yurdaer Okur