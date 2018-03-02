Karanlığa karşı Nazım’da tiyatro

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, yasaklamalara, engellemelere, sansüre karşı, mart ayını tiyatro ayı ilan etti. Merkez çatı katı salonunda 8 farklı tek kişilik tiyatro oyununu ağırlayacak

Açılış oyunu Levent Üzümcü’nün “Anlatılan Senin Hikayendir”i. İki oyun doğrudan Nâzım Hikmet’in eserinden sahneye uyarlanan oyunlar; “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” ve “Taranta Babu”. Bir oyunun konusu da Nâzım Hikmet’in kendisi; “RAN”.

Böylece Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet’i üç kez ağırlamış olacak.

Mart ayı boyunca sahnelenecek oyunlar arasında ayrıca Fransız Devrimi’nin en önemli karakterlerinden birini konu alan Jan Paul Marat oyunu, Gogol’ün Palto’su ve Edip Cansever’in Çağrılmayan Yakup’u da var.

Mart ayı boyunca gösterimleri devam edecek oyunların programı şöyle;

6 Mart Salı 20.30 – Anlatılan Senin Hikâyendir – Levent Üzümcü

7 Mart Çarşamba 20.30 – Benerci Kendini Niçin Öldürdü? – Eskişehir Sanat Tiyatrosu

13 Mart Salı 20.30 – Palto – Oyun İşleri

14 Mart Çarşamba 20.30 – Jean Paul Marat – Praxis Perform

20 Mart Salı 20.30 – Kırkbir – Altkat Sanat

21 Mart Çarşamba 20.30 – Taranta Babu – Oyun Sandalı

27 Mart Salı 20.30 – Çağrılmayan Yakup – Duende

28 Mart Çarşamba 20.30 – Ran – Yurdaer Okur