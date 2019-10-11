KADOS, şehir turuna çağırıyor

Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği (KADOS), Kadıköy’deki Rum, Ermeni, Yahudilerin mekanlar üzerinden izlerini sürmek isteyenleri düzenledikleri şehir turuna davet ediyor.

KADOS, çağdaş kent kültürünün gelişimini desteklemek, bir yıl sürecek olan çalışma aracılığıyla kültürel mirası korumak, kültürel hafızanın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve kent yaşamında kültürlerarası diyalogun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bir yıllık organize edilen Hatırla Kadıköy çalışması kapsamında 2019 başında bir açılış çalıştayı yapıldı. Akabinde Kadıköy’deki Rumların, Yahudilerin ve Ermenilerin izini süren kent sohbetleri, harita ve rehber üretim ve dağıtımı organize edildi. Ekim ve Kasım aylarında ise KADOS, Kadıköy’deki Rum, Ermeni ve Yahudilerin mekanlar üzerinden izini sürmek isteyenleri belirlenen rotalarda şehir turlarına çağırıyor.

Açılış çalıştayı KADOS’un yürütücülüğünü üstlendiği bir karşılaşma alanı ve bir diyalog zemini sunmak amacıyla tasarlanırken “Khalkedon Belgeseli’nin izinde”, “Yeldeğirmeni’nden Yahudiler geçti,anıları kaldı ve Moda sevgilim”, “Bir yıllığın izinden: Kadıköy’de Ermenilerin tarihi” ve “Birlikte yaşamak” başlıklarıyla kent sohbetleri gerçekleştirildi.

Veri toplama ve bu verileri toplumsal fayda adına yaygınlaştırma çabası olarak rehber ve harita üretimi ise metin yazarı ve danışmanların katılımıyla belirlendi. Hazırlanan rehber ve haritada geçmişten bugüne Kadıköy’deki Rum, Ermeni ve Yahudi yerleşiminin önemli kurumları, kilise ve sinagogları, okulları, dernekleri, mezarlıkları, kültür merkezleri, apartmanları, kafe ve restoranları gibi gündelik hayat mekanları üzerinden ele alındı.

http://hatirla-kadikoy.org internet sitesi üzerinden de paylaşılan rehber ve harita, aynı zamanda Kadıköy kaynakçası oluşturmak için de bir adım. Bu yolla akademik araştırmaları teşvik etmek amaçlanıyor..

6 rota belirlendi, 13 Ekim’de başlıyor

Açılış çalıştayı, kent sohbetleri, rehber ve harita içeriği dışında en etkin yaygınlaştırma kanalı olarak ise Kadıköy kent rotaları tasarlandı. Bu rotalarda yapılacak turlar aracılığıyla etkileşimli bir ortam yaratılacak, Kadıköy’deki Rum, Ermeni ve Yahudilerin izleri mekânlar üzerinden tartışılacak. Oluşturulan rotalarla belirlenen şehir turları 13 Ekim’de başlayacak. 6 rotadan ikisi tüm halka açık olacak ve kasım ayında yapılacak. Herkese açık olan bu turlara katılmak isteyenler 21 Ekim’e kadar KADOS veya Hatırla Kadıköy’ün sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden kayıt formunu doldurabilirler.

Pilot uygulama için öngörülen altı rota ve katılımcılar şunlar:

1- Yurt dışından ilgili kültürel grup temsilcilerinin önerileriyle belirlenen altı stk temsilcisi, gazeteci, araştırmacı ya da akademisyeni kapsıyor. Çalışmayı kendi ülkelerinde aktarabilecek kişiler bu uygulamaya katılacak.

2- İstanbul Araştırma Enstitüleri’nden katılımcıları kapsıyor. Daha derinlikli ve ileri düzeyde akademik çalışmaları teşvik için tasarlandı.

3- Kadıköy Aramyan Uncuyan Ermeni İlköğretim Okulu, Fener Rum Lisesi, Saint Joseph Lisesi, Kadıköy Anadolu Teknik Meslek Lisesi, Kadıköy İstanbul Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Okulu’ndan öğrencileri kapsıyor. Farklı kültürel ve sınıfsal profildeki öğrencilerin katılımı amaçlanıyor.

4- Kadıköy Belediyesi, Kent Konseyi üyeleriyle birlikte çalışmanın birlikte yürütüldüğü vakıf ve derneklerden katılımcıları kapsıyor. Bu projenin çıktıları sunulacak ve Kadıköylülerle paylaşılmadan önce geri bildirimler alınacak.

5 ve 6- Bu iki uygulama ve yürüyüş ise çağdaş kent kültürünün gelişimine katkıda bulunmak isteyen tüm Kadıköylülere açık gerçekleşecek.

KADOS Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Kadıköy’de bir kültürel birikim olduğunu belirterek, çalışmanın önemini şöyle açıkladı: “Yıllarca insanlar birlikte yaşamışlar. Ama sonra değişik nedenlerle kendi köşelerine çekilmişler. Mesela Moda Kültür Cemiyeti’nde yaptığımız açılış çalıştayında Yahudi arkadaşlarımız, ‘Biz bu sokaktan uzun zamandır geçiyoruz ama bu binaya girmemiştik’ dediler. Moda Kültür Cemiyeti daha önce dans çalışmalarına katılan bir arkadaşımız da ‘20 yıl önce burada dans ediyorduk, iyi ki tekrar geldik’ dediler. Yahudi, Ermeni, Rum cemaatlerin hem kendi içinde biraraya gelip değerlendirme yapması, hem de o mahallede yaşayan diğer insanlarla etkileşimini sağlayarak insani bir çaba ortaya koyuyorsunuz. Bir de bunu KADOS olarak yapmamız, kentte başka insanlar da olduğunu göstermemiz önemli. Birbirinden ayrı duran, uzak duran insanların insani değerlerle birlikte oturup, birlikte değerlendirip, geleceğini birlikte kurgulamalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Çalışmanın son etkinliği değerlendirme çalıştayında ise bir yıl süren uygulama süreci hakkında bilgi verilerek, sürece ilişkin geri bildirimler alınacak ve ileride yürütülmesi planlanan yeni uygulamalar için fikir alışverişinde bulunulacak.