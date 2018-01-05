Kadına yönelik şiddet “MOR” ile tiyatroda

Kadıköy Halk Tiyatrosu, kadınlara yönelik şiddeti tiyatro sahnesine taşıdı

Sığınma evinde yaşayan 5 kadının yaşanmış hikâyelerinin anlatıldığı “Mor” adlı oyun, 12 Ocak Cuma günü saat 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde seyirciyle buluşuyor.

Sığınma evinde yaşayan 5 kadının hikayesinin anlatıldığı Mor adlı oyun, kadınlara yönelik şiddeti her boyutuyla gözler önüne seriyor. Yaşanmış hikayelerden uyarlanan tiyatro oyunu, fiziksel, cinsel, ekonomik, sözel ve duygusal şiddete uğramış kadınları anlatıyor. 5 kadının günlük yaşamlarını, çekişmelerini, sosyal hayatlarını, alışkanlıklarını, dedikodularını, sırlarını birbiriyle ve seyirciyle paylaştıkları oyun, eğlence ve hüznü harmanlayarak kadınların yaşantılarını seyirciye aktarıyor.

“Mor” oyununun yazarı ve yönetmeni Ali Yalçıner, kadınlara yönelik şiddetle ilgili bir oyunu tüm gerçekliğiyle sahneye taşımanın gerekliliğini şu sözlerle aktarıyor: “Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddeti, fiziksel şiddetin yanı sıra cinsel, ekonomik, sözel ve duygusal biçimleriyle sahneye taşıdık. Yaşanmış hikayelerden yola çıkarak kurguladığımız oyunumuzda, şiddetin birçok çeşidinin olduğunu vurguluyoruz. Genelde kadınlar korku, endişe gibi sebeplerle yaşadıkları hikayeleri gizleyebiliyor. Bizler bu hikayelerin şiddete uğrayanlar tarafından tiyatro aracılığıyla topluma anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bu oyunu sahneliyoruz. Toplumun her kesiminden kadının kendisinden bir şeyler bulacağı oyunumuzda, gündelik hayatı kendi doğallığında sahneliyoruz.”

Dramaturjisini Ragıp Ertuğrul’un, müziklerini Bülent Bayrak’ın, kostüm tasarımını Merih Sualp’in yaptığı oyunda; Ayşegül Yalçıner, Canan Tuğaner, Eda Özdemir, Eser Rüzgar, Hafize Balkan ve Nilsu Akman rol alıyor.

“Mor” adlı oyun, 12 Ocak 2018 Cuma günü saat 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde,

18 Ocak 2018 Perşembe günü saat 20.30’da Profilo Kültür Merkezinde,

25 Şubat 2018 Pazar günü saat 20.00’da Caddebostan Kültür Merkezinde

8 Mart 2018 Perşembe günü saat 20.30’da Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezinde

sahneleniyor. Biletler, biletix.com ve gişeden satın alınabiliyor.

http://www.kadikoyhalktiyatrosu.com/

bilgi@kadikoyhalktiyatrosu.com

İletişim: 0538 277 81 88