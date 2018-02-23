Kadıköy’den sergiler

Kadıköy bu hafta da çeşit çeşit sergiye ev sahipliği yapıyor. İşte onlardan seçmeler:

* RENKSİZ / Eda Hazar Kişisel Sergisi

Sanatçı Eda Hazar, tamamı figüratif resim çalışmalarından oluşan kişisel resim sergisini Suadiye Eva Sanat Galerisi’nde açtı. Hazar figüratif resim ile ilgili olarak “Geometrinin sertliğinde hareketi ve biçimi hedefleyen, bağımsız-ilkel devinen çizgilerin bir anlama dönüşmesidir” diyor. “Renksiz” sergisi 3 Mart’a kadar görülebilir. Adres: Eva Sanat Galerisi Suadiye Mahallesi, Küçükağa Sk. No:4, 34740 Kadıköy (0216) 356 15 39

* KEDİDİR KEDİ / Karma Sergi

Ürün Sanat Galerisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da mart ayının yaklaşmasıyla kedi sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatseverler kadar kediseverlerin de kaçırmaması gereken sergi 24 Şubat- 24 Mart tarihleri arasında görülebilir. Adres: Ürün Sanat Galerisi Sarıgül Sk. Arzu Apt. No: 2 D: 5 Caddebostan (0216) 363 1280

* T R İ A T / Didem Ünlü / Nezihe Bilen Ateş / Füruzan Şimşek

Galeri FE 22 Şubat – 10 Mart 2018 tarihleri arasında “TRİAT” adını taşıyan sergisiyle, üç sanatçıyı bir araya getiriyor. Didem Ünlü, Füruzan Şimşek ve Nezihe Bilen Ateş’in oluşturduğu bu grubun resimleri gerek dil ve biçim, gerekse konu bağlamında birbirine uzak gibi görünse de, üçünü bir araya getiren ve ortaklaştıran şey; hayata ve insani bakışlarındaki psikolojik derinliği irdeleyen figüratif kompozisyonlar boyuyor olmaları… Adres: Galeri FE Cemil Topuzlu Cad. Kutmen Apt. 60/2 D:4 Çiftehavuzlar, Kadıköy (0216) 368 03 78

* TOPRAĞIN İZ-LERİ/ Deniz Özen Kişisel Seramik Sergisi

Toprak berekettir, doğurgandır. Toprakla ateşin aşkı da seramiktir. Sanatçı yaptığı tasarımlarla bu aşkı sizlerle paylaşıyor. 23 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi Performans 1 Katı’nda açılacak seramik sergisi 1 Mart’a kadar görülebilir. Adres: CKM Bağdat Caddesi, Haldun Taner Sokak, No: 11 Caddebostan (0216) 467 25 68

* ESKİZLER / Aytanga Dener Kişisel Çizim Sergisi

Mimar ve akademisyen olan sanatçı, mesleki eğitiminin parçası olan çizme, eskiz yapma yetisini, büyüdüğü yaşadığı bu kadim kenti, İstanbul'u çizerek hep sürdürdü. Bazen alelacele, kimi zaman da daha uzunca vakitler ayırıp dolaşarak, inceleyerek ve hayranlıkla, kenti ve onun yaşayan yönünü, insanını resmetti. Bu sergi, genç denecek yaşta kaybettiğimiz bu İstanbul sevdalısının eskizlerinden bir demeti izleyicilerle paylaşıyor... 24 Şubat’ta CKM 3.Kat Fuaye’de açılacak sergi 2 Mart’a kadar görülebilir. Adres: CKM Bağdat Caddesi, Haldun Taner Sokak, No: 11 Caddebostan (0216) 467 25 68

* Kadıköy Sanatçılar Derneği Geleneksel Resim Sergisi

Derneğin bünyesinde bulunan profesyonel ve amatör sanatçıların bir yıllık çalışmalarından oluşan her yıl düzenledikleri geleneksel sergiye davetlisiniz. 25 Şubat’ta Kozyatağı Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 5 Mart’a kadar izlenebilir. Adres: Bayar Caddesi, Buket Sokak, No:16 Kozyatağı (0216) 658 00 15