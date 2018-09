Kadıköy’de etkinlik yağmuru

Kadıköy Belediyesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Çocuk Sanat Merkezi ve Yeldeğirmeni Sanat’ta 2018 ile 2019 sezonunda sanatsever Kadıköylülere birbirinden değerli etkinliklerin yer aldığı bir program hazırladı

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı kültür merkezlerinin yeni sezona dolu dolu bir programla merhaba diyeceklerinin müjdesini “Kültür merkezleri sezonu açıyor” haberi ile geçen haftaki sayımızda vermiştik. Haberde Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi ile Karikatür Evi’nde öne çıkan etkinlikleri de duyurmuştuk. Bu haftada da Caddebostan Kültür Merkezi, Yeldeğirmeni Sanat ile Çocuk Sanat Merkezi’nde önümüzdeki günlerde öne çıkan etkinlikleri paylaşıyoruz.

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ

Jehan Barbur & Fırat Tanış

Beyrut doğumlu vokal, söz yazarı, besteci ve prodüktör Jehan Barbur, bugüne kadar prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği beş başarılı albüm yayınlayarak, giderek genişleyen sadık bir dinleyici kitlesi edindi. Bugün Türkiye’nin en parlak ve etkileyici caz vokallerinden biri olan Jehan Barbur’a 19 Ekim Cuma saat 20.30’da gerçekleşecek Akbank Caz Festivali’ndeki bu gecede aktör, yönetmen, ressam ve müzisyen Fırat Tanış eşlik edecek.

Birsen Tezer

Derinlikli vokaliyle, Türk müzik sahnesinin en etkileyici kadın seslerinden biri olarak kabul edilen Birsen Tezer, Akbank Caz Festivali’nde son projesi Eastern Standards ile yüzlerce yıllık Türk Sanat ve Halk Müziği eserlerini önceki projelerinde yer alan vokal ve enstrümana dayalı doğaçlama öğeleri ve günümüzün sesleri ile birleştirerek farklı bir dil oluşturmayı hedefliyor. Kadıköylüler, Caddebostan Kültür Merkezi’nde 20 Ekim Cumartesi saat 20.30’da gerçekleşecek konseri izleyebilirler.

ÇOCUK SANAT MERKEZİ

Resital Gecesi

Çocuk Sanat Merkezi öğretmenlerinin yetenekli öğrencilerle buluştuğu ve aynı sahneyi paylaştıkları içeriği dopdolu olan ve Yeldeğirmeni Sanat’ta 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Resital Gecesi’nde, ÇSM Gitar Orkestrası ile üflemeli çalgılar ve keman öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Bach’tan Vivaldi’ye Mozart’tan Henry Mancini’ye kadar geniş bir repertuarla takipçilerinin karşısına çıkacak.

“Çocukça Caz”

Çocuk Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri, 2017 Aralık ayında bir ilke imza atarak başlattıkları “ÇOCUKÇA CAZ” etkinliğini bir klasiğe dönüştürüyor. Klasik müzikle başlayan müzikal yolculuklarında “Take five”, “Autumn leaves” ve “Fly me to the moon” gibi caz standartlarıyla yeni sulara yelken açan ÇSM öğretmen ve öğrencileri, Yeldeğirmeni Sanat’ta 28 Aralık tarihinde müzikseverlere keyifli bir akşam sunmayı amaçlıyor. Sürprizlerle dolu bu gecede, Türk caz müziğinin divalarından özel bir konuk da çocuklarla aynı sahneyi paylaşıyor olacak.

YELDEĞİRMENİ SANAT

Film Gösterimi

Tarihi kilise havasında film izlemenin keyfi vazgeçilmez. İşte bu yüzden Yeldeğirmeni Sanat bu yıl da çeşitli kurumlarla işbirliği içinde ülke sineması örneklerini izleyiciyle buluşturmaya devam edecek. Kadıköy Belediyesi, Goethe Institut ortaklığı ile Alman sinemasının çeşitliliğini ekim ayı boyunca ücretsiz olarak izleyicisiyle buluşturacak. Program şöyle:



01 Ekim 20.00 / TONİ ERDMANN

08 Ekim 20.00 / ALKİ ALKİ

15 Ekim 20.00 / ÇATISI OLMAYAN EV

22 Ekim 20.00 / BATI FREKANSI



Konser

Well Strung Yaylı Oda Grubu: Klasik ve pop müziğin harmanlandığı yaylı dörtlü konseri, yaylı dörtlülere kattığı modern yorum ile 2 Ekim Salı saat 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ da sanatseverler ile buluşuyor.

Tematik çalışmalar

Yeldeğirmeni Sanat, 2015 yılında başlamış olduğu tematik çalışmalarına devam ediyor. Yeldeğirmeni Sanat’ın çalışmaları arasında pazartesi günleri ödüllü ülke filmleri, salı günleri klasik müzik seminerlerinin 2. serisi, perşembe günleri caz seminerlerinin 3.serisi, çarşamba ve cumartesi günleri klasik müzik konserleri, cuma günleri ise caz konserleri yer almakta. 2018-2019 yılı sezonunda da bu çalışmalara eklemeler yapılarak devam edilecek.