Kadıköy tiyatrolarında bu hafta

Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerinde bu hafta da kaçırılmaması gereken oyunlar var. İşte onlardan bazıları:

10 Mart 20.30 Caddebostan KM / İntiharın Genel Provası / Tiyatroadam

Tuna köprüsüne intihar etmek için çıkan bir mimar, atlamadan önce son kez sevgilisine telefon eder. Sevgilisi onu atlamaması için ikna etmeye çalışırken bir balıkçı gelir ve nehre atlamaması için yalvarır. Olaya bir de nehirden geçen geminin kaptanı dâhil olunca, işler karışık, acınacak derecede komik ve bir o kadar da garip bir hal almaya başlar. Bilet Fiyatları: Tam 50 TL, İndirimli 40 TL

10 Mart 20.30 / Barış Manço KM / Bir Akşamdı / Alternatif Sanat

Genç bir kız olan Meliha’nın İzmit’te anne ve babasıyla yaşadığı hayattan bunalarak kendilerini ziyarete gelen aile dostları Kamil ile kaçması ve bunun sonucu yaşadığı sıkıntılar konu edilmektedir. Bilet Fiyatları: Tam 40 TL, Öğrenci 30 TL

10 Mart 20.30 / Kozyatağı KM / Aşk Halleri / Roots Sanat

Maria Goos’un Aşk Halleri’nde bir kadın-erkek, karşı cinslerden iki meslektaş, eski iki arkadaş ve eski iki sevgili olarak Richard (Burak Sergen) ve Liz (Zuhal Olcay) üzerinden kurduğu dünya, ilişkilere, geride bırakılanlara, özlemeye, vazgeçmeye ve geri dönmeye dair bir sorgulama... Bilet Fiyatları: Tam 60 TL, Öğrenci 40 TL

11 Mart 19.30 / Kozyatağı KM / Ölün Bizi Ayırana Dek / Gergedan Yapım

Katil kim? Ne yapacağını bilemeyen çiftimiz bir yandan “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, bir yandan da ilişkilerini, evliliklerini, geçmişlerini, kendilerini bulundukları noktaya taşıyan olayları yeniden değerlendirecek ve karşılarına çıkacak bambaşka sürprizlerle mücadele etmeye çalışacaktır. Bilet Fiyatları: Tam 70 TL, Öğrenci 60 TL

13 Mart 20.30 / Caddebostan KM / Aşk, İlaçlar ve Yan Etkileri – Forte / Hayalet Gemi Sahne Sanatları

Oyun, insanları aşktan koruyacak ‘aşk aşısı’ veya âşık olmalarını sağlayacak ‘aşk iksiri’ hazırlarken, ‘aşk ve ilaçlar’ hakkında tartışmalar yapan bir grup insanı anlatıyor. Bilet Fiyatları: Tam 45 TL, Öğrenci ve İndirimli 30 TL