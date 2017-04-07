Haftalık Bağımsız Gazete 07 Nisan 2017
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Kadıköy Sokak Akademisi Festivali başlıyor!

Başta Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü öğretim üyeleri olmak üzere tüm ihraç edilen akademisyenler için Kadıköy’de atölye ve konserden oluşan festival düzenleniyor

Kadıköy Sokak Akademisi Festivali başlıyor!
GazeteKadıköy

Başta Yeditepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencisi Melike Tekin, Okan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğrencisi Ataberk Öğe ve Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencisi Tuğçe Şahin olmak üzere İstanbul'da tiyatro bölümünde okuyan öğrenciler, Ankara DTCF ihraçlarına dikkat çekebilmek için Kadıköy’deki tiyatrolarla ve tiyatro sanatçılarıyla birlikte bir festival örgütledi. İhraç edilen akademisyenlere destek amacıyla düzenlenen Sokak Akademisi Festivali, 9-14 Nisan tarihleri arasında Kadıköy’de gerçekleşecek.

Festival 9 Nisan Pazar günü saat 20.00’de Kadıköy Sahne’de yapılacak bir konserle başlayacak. Konserde tiyatro sanatçıları Alican Yücesoy, Barış Atay, Burçak Çöllü, Deniz Celiloğlu, Engin Alkan, Erol Ozan Ayhan, Funda Eryiğit, Pınar Yıldırım, Serkan Keskin ve Yiğit Serdemir sahne alacak ve akademisyenler için şarkı söyleyecek.

10-14 Nisan tarihleri boyunca da ücretsiz eğitim atölyeleri olacak.  sokakakademisifestivali@gmail.com adresinden rezervasyon yaptırarak atölyelere katılım sağlamak mümkün.

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