“Kadıköy Sakinleri” TAK’ta buluşuyor

Tasarım Atölyesi Kadıköy, Kadıköy’ün kültürel çeşitliliği belgesel fotoğraf ve fotoröportaj projesini “Kadıköy Sakinleri” adıyla hayata geçiriyor

Tasarım Atölyesi Kadıköy, “Kadıköy’ün Kültürel Çeşitliliği Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj Projesi: Kadıköy Sakinleri” ile, Kadıköy coğrafyasında yüzlerce yıldır yaşayan farklı toplulukların kültürel çeşitliliği, zenginliği ve mekansal anlamda iz bırakan yapılarından yola çıkarak, toplumsal ve mekansal hafızayı canlı tutmayı ve görünür kılmayı artırmayı hedefliyor. Kadıköy Sakinleri projesi, Kadıköy’ün çok kültürlü yapısını ortaya çıkarmakla birlikte, birarada yaşamı destekteleyecek ve çeşitli inanç gruplarının ve toplulukların kültürel ritüellerini inceleme fırsatı sunacak.

Proje kapsamında, toplumsal hafıza çalışmaları, sosyal hareketler, vatandaşlık, göç sosyolojisi, kent sosyolojisi, fotoğraf ve bellek, mimari fotoğrafçılık, kültürel kimlik ve mekan ilişkisi, kültürel ve inanç coğrafyası üzerine çalışan akademisyenler akademik çalışmalarını sunacak ve deneyimlerini aktaracak.

Proje kapsamındaki seminer program şöyle:

29 Mart 19:00 Doç.Dr. M.Rıfat Akbulut- Bir kent yaratmak: Kadıköy

5 Nisan 19:00 Hasan Özgen- Bir Yenilginin Anatomisi

12 Nisan 19:00 Tamer Kütükçü- “Kadıköy'den Semt, Sokak, Mekân/Meskun Mahal ve İnsan Öyküleri”

19 Nisan 19:00 Ar.Gör. Sebla Selin Ok- Fotoğraf ve Bellek

26 Nisan 19:00 Dr. Engin Volkan- Mimari Fotoğrafçılık

3 Mayıs 19:00 Ar.Gör.Dr. Erhan Kurtarır- İnanç Coğrafyası

10 Mayıs 19:00 Bülent Küçük ve Şakir Ayral- Fotoğrafına Göz Kulak Ol

BELGESEL FOTOĞRAFÇILIK

Belgesel Fotoğrafçılık atölyesinde, modern çağın en bilinen iletişim araçlarından fotoğraf kullanılarak, görsel hikayeler anlatılacak. İnsan olma hallerinden ortaya çıkan ve günlük hayatın dinamikleriyle görünür halen gelen “öyküleri” en az 10-15 fotoğrafla anlatma yöntemi olan belgesel fotoğrafçılık atölyesini Altan Bal yönetecek ve atölye sonunda “Bir belgesel fotoğraf projesi nasıl yapılır?” sorusuna yanıt bulunmuş olacak.

Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün organize ettiği proje kapsamında 6 hafta sürecek Altan Bal’ın belgesel fotoğraf atölyesi 27 Mart akşamı başlayıp 8 Mayıs’ta son bulacak. Atölye ve seminerlerin tümü TAK’ın Yeldeğirmeni’ndeki binasında yapılacak.

