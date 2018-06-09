Kadıköy Sahaf Günleri başladı

Kadıköy Sahaf Günleri kitapseverlerin yoğun ilgisiyle başladı. Sahaflar, 17 Haziran’a kadar Ali Suavi Sokak’ta okuyucularla buluşmaktan ve Sahaf Günleri’nin Kadıköy’e taşınmasından memnun

Kadıköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği’nin işbirliği ile bu sene ilki düzenlenen Kadıköy Sahaf Günleri bugün, 42 sahafın katılımıyla başladı. Yoğun katılımla başlayan etkinlikte, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da Ali Suavi Sokak’a gelerek sahaf stantlarını ziyaret etti. Sahaf Günleri 9 gün boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak ve birçok sergiye, söyleşiye ev sahipliği yapacak.

Sergi boyunca açık olacak sergiler: “Osmanlı’dan Günümüze Kitapçı Etiketleri ve ‘Exlibris’ler”, “Nazım Hikmet 116 Yaşında: Kendi Eliyle İlk Baskı Kitapları” ve “Ali Suavi ve Jön Türkler”

Açılışta konuştuğumuz sahaflar gazetemize şunları söyledi:

Lütfi Bayar (Babil Sahaf): “Kadıköy’de daha önce sahaflarla ilgili böyle bir etkinlik olmamıştı. Birçok semtte yapılıyordu bu sahaf günleri. Kadıköy’de bunun yapılması bizim için çok iyi. Kitap satıcısı kadar kitap okuyucusu için de iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle kitaba dayalı bir kültürel çalışma Kadıköy’e de iyi gelecektir.”

Bayram Koç (Kırkambar Sahaf): “Kadıköy’de bir ilk. Yılların çabası sonucunda bunu düzenliyoruz. Bizim için Kadıköy çok önemli. Belediye de bunu kabul etti. Bir tek Kadıköy kalmıştı, şimdi burada da yapıyoruz. Bu günlerde kendimizi tanıtabiliyoruz, adresimizi bildirebiliyoruz, okuyucuyla da sahafların bir araya gelebildiği nadir yerlerden.”

Lütfü Seymen (Müteferrika Sahaf): “Kadıköy’de bu etkinliğin düzenlenmesi için Belediye Başkanımız Aykurt Nuhoğlu ile görüşenlerden birisiyim. Çok memnunum. Çünkü birkaç yıldır konuşuyorduk bunu sonunda gerçek oldu. İlk defa Kadıköy’de bunun gerçekleşiyor olması oldukça önemli. Benim yerim Kadıköy Çarşı’da Akmar’ın karşısında küçük bir yer. 40 yıldan beri sahaflık yapıyorum. Buradaki en eskilerden bir tanesiyim. Sahafçılık bir şekilde yolunu bulur. E-kitap çıkması, internet vs bizi bitirmez. Sahafçılık asla bitmez. Elektrik gitse bir şekilde zorlanırsın onları kullanmaya ama gaz lambasında, ay ışığında bile kitabı okursun. Bir yönüyle iyi basılmış, nadir olan kitaplar her zaman okuyucusuna ulaşır. Kuyumcular, antikacılar nasıl kapanmıyorsa sahaflar da kapanmaz.”

Serap Temoçin (Rengin Sahaf): “Etkinliği çok faydalı buluyorum. Biz de Kadıköylü sahafız zaten. Kadıköy tiyatroları, sinemalarıyla kültürün başkenti gibiydi; sahaf günleriyle bunun tamamlandığını düşünüyorum. Yeni okuyuculara ulaşabiliyorsunuz böyle günlerde, ki bu çok önemli.”



Kadıköy Sahaf Günleri’nin söyleşi programı şöyle:

9 Haziran 2018 Cumartesi

12.00 Küçük Prens ile Felsefe ve Sanat Atölyesi Kaktüs Çocuk- Çağla Gülses

15.00 Küçük Prens'in Dil Serüveni - Küçük Prens Müze Girişimi

18.00 Gerisi Hikâye Korku Konuşmaları. Halk Anlatısından Edebiyata Korkunun Serüveni: Anonimlerden Poe, Shelley, King ve Lovecraft’a - Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy,- Galip Dursun

10 Haziran 2018 Pazar

18.00 Cönkler, Yazmalar, Hikâyeler - E. Nedret İşli, Sabri Koz

11 Haziran 2018 Pazartesi

18.00 İnsanların ve Cinlerin Ustası Mehmed Siyah Kalem - Olgay Söyler

19.00 Muzip Masal Cini ile Masallara Yolculuk - Ersin Şen

12 Haziran 2018 Salı

18.00 Biriktirici mi Koleksiyoner mi? Kitabın farklı ellerdeki macerası -Talat Öncü,Osman Tan Erkır

13 Haziran 2018 Çarşamba

18.00 Nâzım’dan Eksik Kalanlar - Sinan Şanlıer

14 Haziran 2018 Perşembe

12.00 Küçük Prens ile Felsefe ve Sanat Atölyesi – Kaktüs Çocuk - Çağla Gülses

15 Haziran 2018 Cuma

18.00 Sahaflar ve Sahaflık Tarihi - Ömer Türkoğlu, Lütfü

16 Haziran 2018 Cumartesi

18.00 İki “Uzak” Yakın Yazar: James Joyce ve Oğuz Atay - Fuat Sevimay

17 Haziran 2018 Pazar

18.00 Şiir Hikâyeleri - Haluk Oral