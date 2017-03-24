Kadıköy'de OYUN var

Tüm dünyada kutlanan 27 Mart Tiyatrolar Günü şerefine bu yıl da Kadıköy’ün kültür merkezlerinde oyunlar ücretsiz sahneleniyor. İşte kaçırılmayacak o oyunlar...

Bir Picasso / 27 Mart Pazartesi 20.30 / Barış Manço Kültür Merkezi

Jeffrey Hatcher’ın, tüm sahnelenmelerinde büyük beğeni toplayan popüler oyunlarından biri, bu kez Tiyatrodor yorumuyla sahnede. Yönetmenliğini Murat Şen’in üstlendiği oyunun konusu, 1941 yılında Paris’te geçer. Nazi işgali altındaki Fransa’da, hayatını Paris’te sürdüren ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso ile Nazi Almanyası’nın Kültür Bakanlığı sorumlusu olan Bayan Fischer arasında, sanatın, politikanın ama en önemlisi kadın-erkek ilişkisinin zaman zaman ironik, yer yer erotik ve kesinlikle çarpıcı bir dille işlendiği yarı tarihsel yarı kurgusal öyküsü…

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Coriolanus / 27 Mart Pazartesi 20.00 / Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle izleyiciyle buluşturacağı Shakespear klasiği oyunun konusu şöyle: Soylu bir savaş kahramanı olan Coriolanus, suç işlemediği halde utanç verici duruma düşürülerek, politikacılar ve halk tarafından cezalandırılır. Erdemlerine saplantılı denebilecek ölçüde bağlı olan Coriolanus’un bu özelliği ’suç’unu oluşturur, ancak o yine de inandıklarını dillendirmeye devam eder. Roma’nın sözde demokrasisinin eğitimsiz ve aç halkı, başlarında güzel ama boş vaatlerde bulunan politikacılarla Coriolanus’un karşısına dizilirler. Fakat karşılarında savaş yaralarını gösterip oy toplamak varken onları küçümseyen bir general bulurlar.

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Her Aşk Biraz Komiktir / 27 Mart Pazartesi 20.30 / Kozyatağı Kültür Merkezi

İnsanlığın varlığından günümüze kadar hep içinde olunan ama asla çözümü bulunamayan kadın-erkek savaşı... Gerçek aşkı birbirlerinde arayan Hande ve İrfan karakterleri üzerinden hayatlarımıza, aşklarımıza, kavgalarımıza ayna tutarak güldüren bir oyun.