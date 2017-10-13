İşgalin ve kurtuluşun sergisi...

Kadıköy’de açılan “1910-1923 Yılları Kartpostallarında Mustafa Kemal, İstanbul, ve Kurtuluş” adlı sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarda ilk defa görüldüğü 1910 yılından Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar geçen dönemin hikayesi anlatılıyor

Kadıköy Belediyesi'nin kültür sanat merkezleri yeni sezon açılışlarını yapmaya devam ediyor. Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi de Kadıköylü koleksiyoner Dr. Seyhun Binzet'in yıllar içinde topladığı kartpostalları içeren “1910-1923 Yılları Kartpostallarında Mustafa Kemal, İstanbul, İşgal ve Kurtuluş” sergisi açıldı. 9 Ekim Pazartesi akşamı yapılan açılış törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Kadıköylüler de katıldı. Bir döneme ışık tutan özel serginin sunuşunda Feyyaz Öğütcü, sergi düzeninde ise Engin Özden yer almakta. Sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarda ilk defa görüldüğü 1910 yılından Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar geçen dönemin hikayesi anlatılıyor. 50'den fazla kartpostalın Kadıköylülerle buluştuğu Sergiyi, 10 Kasım Cuma gününe dek ziyaret etmek mümkün. Sergide yer alan kartpostalları içeren bir katalog da Kadıköy Belediyesi tarafından basıldı.

“ZAFERE ULAŞTILAR”

Seyhun Binzet, kartpostal sergisi için şunları dile getiriyor: “Fransa'daki askeri oyunlara katılan Osmanlı subaylarının yürekleri umutla doluydu. O subaylar, Çanakkale Savaşı'nı yaşadılar ve vatanları için fedakarca görev yaptılar. Savaş, Mondros Mütarekesi ile bitti. O subaylar, yabancı askerlerin vatan topraklarına çıkışına ve işgalin utanına tanık oldular. Ancak bu sonucu kabul etmediler. Aynı subaylar, Kurtuluş Savaşı'nı Osmanlı olarak değil, Kuvayı Milliye olarak başlattılar. Zafere ulaştılar, kurtuluşun ve bağımsızlığı yeniden kazamamanın coşkusuyla Cumhuriyet'i kurdular. Bu sergi, umudun, utancın ve coşkunun, kartpostal yüzeylerindeki yansımalarının sergisidir.”

KARTPOSTALLARDA KADIKÖY DE VAR

Kartpostallar, 10 farklı konu başlığına göre sergileniyor. Ziyaretçilerin adeta bir zaman tüneli içinde işgalden kurtuluşa uzanan süreci görebileceği serginin konu başlıkları arasında: Umuttan Karanlığa, İstanbul İşgal Altında, Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal, Morali Yüksek Tutmak ve Kurtuluş var. Mustafa Kemal, kartpostallarda ilk defa, 1910 Picardie Askeri Oyunları’nı konu alan kartlarda görülüyor. Serginin afişinde yer alan kartpostal ise 6 Ekim 1923 tarihinde Türk birliklerinin Kadıköy'e girişini gösteren kartpostal olma özelliğini taşıyor.