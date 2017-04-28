İşçi Filmleri Festivali başlıyor

İşçi Filmleri Festivali perdelerini bu yıl cesareti bulaştırmak için açıyor

12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 1-7 Mayıs tarihleri arasında izleyicilerle buluşuyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak gerçekleşecek festivalde bu yıl “cesaret” teması ile 15 farklı ülkeden toplam 61 film gösterilecek.

2 Mayıs 2017 saat 19.30’da Şişli Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak açılış gecesini oyuncu Onur Saylak sunacak. Gecede her yıl olduğu gibi bir set işçisine plaket verilecek. Açılış Filmi olarak Kibar Feyzo gösterilecek. Kibar Feyzo filminin başrol oyuncularından Müjde Ar gecenin özel konuğu olacak.

12 Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 4 şehirdeki gösterimlerden sonra, ilerleyen günlerde birçok kenti kapsayan ve yıl boyu sürecek uzun bir yolculuğa çıkacak. Gösterimler yine ücretsiz olacak.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından, emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini özendirmeyi amaçlayan festival;

Sine-Sen (DİSK), Dev Sağlık-İş (DİSK), Tez Koop-İş (TÜRK-İŞ),

Tek Gıda-İş(TÜRK-İŞ), Ses (KESK), Türk Tabipleri Birliği, Halkevleri, ÇEVBİR, CAPULTV ve Sendika.Org tarafından düzenleniyor.

ZENGİN FİLM PROGRAMI

12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nde içinde cesaret olan filmlerden oluşan bir seçki hazırlandı. Paylaşılan basın bülteninde bu seçkiye dair şu ifadeler kullanılmış:

“Karagözle Hacivat’ın din bezirgânlarına karşı cesaretini;

Ken Loach’un yeni filminde Daniel Blake’in çürüyen sosyal devlete karşı cesaretini;

Ana Yurdu’nda bir kadının taşra muhafazakârlığına karşı cesaretini;

Babamım Kanatları’nda şirketin önerdiği ölüm diyetini reddeden işçi eşinin cesaretini;

Maho Ağa’ya karşı Kibar Feyzo’nun cesaretini;

Zafere Kadar Devrim filminde Filistinli devrimcilerin cesaretini;

Demirden Ay’da Çinli şair işçilerin cesaretini;

Major'da Stonewall’un siyahi cesaretini;

Türkiye’de ilk defa gösterilecek Adalen 31’de İsveçli işçilerin cesaretini;

Merci Patron’da Fransız işçi ailesinin cesaretini;

Halkın Sanatçısı Halkın Savaşçısı Yılmaz Güney’in Umut, Arkadaş, Sürü, Yol ve Duvar’daki cesaretini;

Dokunuş’ta gericilere karşı Aziz Nesin’in cesaretini;

Tahir Elçi’nin onu ölümün üzerine yürüten cesaretini;

izleyeceksiniz.”

FESTİVALDE İLKLER

Yönetmenliğini Bo Widerberg’in yaptığı “Adalen 31” filmi İsveç işçi sinemasının en iyi temsilcilerinden birisi ve Türkiye’de ilk defa gösteriliyor

Çin’de akıllı telefon üretiminde çalışan işçilerin hayatını şair işçiler üzerinden anlatan “Demirden Ay” filmi de Türkiye’de ilk defa gösterilecek.

Yönetmen Satsuo Yamamoto’nun 1960 yapımı filmi “Silahsız Mücadele” (Orijinal Adı: Buki-naki Tatakai ) Türkiye’de ilk kez gösterilecek filmler arasında.

Babamın Kanatları, Ana Yurdu, Tereddüt, Rüzgarda Salınan Nilüfer gibi vizyona girmiş ama yeterli gösterim salonu bulamamış filmler de festivalde yer alıyor.

Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi, Hoşgeldin Lenin, Kara Atlas, Üçyüzbir, Börklüce gibi onlarca belgesel de festival izleyicisiyle buluşacak.

GÖSTERİM YERLERİ

12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, İstanbul’da Fransız Kültür Merkezi, Beyoğlu Sineması, Yeşilçam Sineması, Aynalı Geçit Etkinlik Mekanı, Kadıköy’de Barış Manço Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Kadıköy Halkevi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. www.iff.org.tr