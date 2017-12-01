Haydi çocuklar ATTA’ya!

Her yıl Çocuk Hakları Günü (20 Kasım) etrafında gerçekleştirilen İstanbul’un tek uluslararası çocuk ve gençlik sanat festivali “Uluslararası Atta Çocuk Sanat Festivali” başladı

Çocukların kültür ve sanata erişim ve kaliteli zaman geçirme haklarından yola çıkan ve ilki geçen yıl İstanbul’da yapılan Uluslararası Atta Çocuk Sanat Festivali, bu yıl 5 Aralık’a dek sürecek. Festival, 0-3 yaş arası bebekler, 0-18 yaş arası çocuklar, gençler ve beraberindeki yetişkinler ile 0-18 yaş arası engelli çocuklar ve gençlere hitap ediyor. Danstan tiyatroya, animasyon filmlerden, interaktif hikaye anlatımına kadar, çok farklı alanlardan çocuklar için hazırlanmış eserlerin sunulduğu festival kapsamındaki etkinlikler hafta içi okullara ve gruplara yönelik, hafta sonu ise çocuklar ve aileleri dahil olmak üzere tüm seyircilerin katılımına açık.

Festivalde bu yıl da, İspanya, Litvanya, Hollanda ve Türkiye’den pek çok sanatçı, çocuklar için performanslarını sergileyecek, atölyeler yapacak; İspanya’dan kısa animasyon film gösterimleri yapılacak. Hollanda’dan da İngilizce “resimlerle interaktif hikaye anlatımı” atölyesinin gerçekleştirileceği festivalde ayrıca İstanbul Tiyatro Festivali işbirliği ile çocuklara yönelik çalışan sanatçıların, öğretmenlerin, çocuk ve ebeveynlerinin katılımına açık “Avrupa ve Türkiye’de Çocuklar İçin Kültür Sanat” konulu bir de söyleşi bulunuyor.

Hakan Silahsızoğlu’nun yaratıcısı olduğu Atta Festival’e bu yıl Kozyatağı (Kozzy) Kültür Merkezi, UNIQ İstanbul, MSGSÜ Şebnem Selışık Aksan Sahnesi, Hisar Okulları Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, İngiliz Tarabya Okulları, Salon İKSV ve Tan Sağtürk Akademi ev sahipliği yapıyor.

BİR OYUN, BİR PERFORMANS

Festival kapsamında Kadıköy’deki etkinlikler şöyle;

Seslerin Mırıltısı performansı (İspanya): Doğal manzaralardan, kentlerimizin, telefonlarımızın gürültüsüne, her gün karşılaştığımız nesnelere kadar seslerin manipüle edildiği canlı bir performans. Geçmişten geleceğe, kağıda yazı yazmadan web’deki yaşamlarımıza bir yolculuğa çıktığımız; gerçek ve fantastik dünyaların yer aldığı bu gösteride, nesneleri, sesleri, mekaniği ve ışıkları işlerken sihirli bir atmosfer yaratılır. (3 Aralık saat 2.00 ve 14.00’te Kozyatağı Kültür Merkezi)

Otobüs Durağında Üç Bencil: Üç modern soytarı, aynı durakta otobüs beklerler. Ancak tartışmaya, inatlaşmaya başladıklarında… Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın bu oyunu, ‘sahip’ olduğumuz zamanı kişisel çıkar, inat ve çatışma yerine yardımlaşma ve arkadaşlık kurma amacıyla kullanabilseydik neleri değiştirebilirdik?” sorusuna cevap ararken küçük seyircilerini güldürmeye hazır!(2 Aralık 12.00 ve 14.00’te Kozyatağı Kültür Merkezi)

KATOLONYA’DAN KISA ANİMASYONLAR

Daha önce Bolonya Uluslararası Çocuk Kitap Fuarı’nda gösterilen Ladat Stüdyosu / Balear Adaları Üniversitesi’nden kısa animasyon filmlerin yer aldığı özel seçki ilk kez Türkiye’de! Yavaş Yemek, Çilekli Pasta, Anma Tohumu, Çocuk Bezlerinde, Ormanda İşleri Yüzüne Gözüne Bulaştırmak, Gösteri, Homurtu, Yumurta, Balık İçin Su Yolu adlı birbirinden ilginç kısa film dizisi festivalde çocukların beğenisine sunulacak. Gösterimler Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 2 ve 3 Aralık günlerinde saat 11.00 ve 13.00’te olacak.

Türkiye’nin çok sayıda disiplini kendi bünyesinde toplayan ilk ve tek uluslararası çocuk sanat festivali ATTA, aralarında Kadıköy Belediyesi’nin de olduğu çok sayıda kurumun işbirliği ve katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Festivalle ilgili ayrıntılı ilgi için www.attafestival.com