HAYDARPAŞA GARI KİTAPSEVERLERLE DOLDU TAŞTI

Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Garı’nda düzenlediği 9. Kitap Günleri’ni 220 bin kişi ziyaret etti

Kadıköy Belediyesi’nin tarihi Haydarpaşa Garı’nda düzenlediği Kitap Günleri’ne İstanbullular yoğun ilgi gösteriyor. 3 Haziran Cumartesi günü başlayan Kitap Günleri yarın sona eriyor. Bu güne kadar Kadıköy Kitap Günlerini 220 bin kişi ziyaret etti.

11 Haziran Pazar günü sona erecek Kadıköy Kitap Günleri’nde bugün kaçırılmayacak söyleşi ve imza günleri vardı. Ahmet Ümit, Murathan Mungan, Nihat Sırdat, Özgür Mumcu, Sevin Okyay, Güldal Mumcu, Ataol Behramoğlu söyleşi ile okurlarla buluşurken Hasan Ali Toptaş, İlber Ortaylı, Afşar Timuçin, İclal Aydın, Yılmaz Özdil, Canan Tan, Mario Levi ve pek çok yazar kitaplarını imzaladı.

Son kitabı "Kuşlar Yasına Gider" olan Hasan Ali Topbaş'ın imza masasından saatler süren kuyruklar oluştu. Yine Murathan Mungan, Nihat Sırdar, Yılmaz Özdil, Ahmet Ümit'in uzun saatler kitabını imzaladı.

SULTAN HAYDARPAŞADAYDI

Türk Sinemasının sevilen oyuncusu Türkan Şoray Haydarpaşa’da sevenleriyle buluştu. “Ben ve Sinemam’’ kitabını imzalayan Şoray’ın hayranları sanatçıyla fotoğraf çektirdi, kitabını imzalattı.