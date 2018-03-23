Fotoğrafın ‘DE’ Hali yarışıyor!

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği teması çevre olarak belirlenen Fotoğrafın ‘DE’ Hali Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı. Katılımcılar 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun internet sayfasından çevrimiçi olarak yarışmaya başvurabilecek

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin çevre algısını, çekecekleri fotoğraflar üzerinden görebilmek ve aynı zamanda konu özelinde onlara bir bakış açısı kazandırabilmek için başlatılan yarışma, toplumda tüm bireyler üzerinde hem engelli alanında farkındalık yaratmak hem de sürdürülebilir çevre anlayışı üzerine düşünmeyi teşvik ediyor. Bu amaçlar doğrultusunda fotoğraf sanatını kendini ifade biçimi olarak sevdirmek ve yaygınlaştırmak da hedefleniyor. Yarışma, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Okulları/İş Uygulama Okulları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim görmekte ya da mezun olan, zihinsel yetersizlik ya da Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanılı 18 yaş ve üstü, Türkiye’nin tüm illerinden bireylerin katılımına açık olacak.

Yarışmada, sayısal (dijital) kategoride, renkli ve siyah beyaz olmak üzere iki bölüm olacak. 18 Mayıs 2018 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği fotoğraf yarışmasının ödül töreni 9 Haziran 2018 tarihinde, Barış Manço Kültür Merkezi’nde geçekleştirilecek ve bir hafta süre ile eserler aynı merkeze ait sergi salonunda sanatseverlerle buluşacak.

ÖDÜL VE SERGİLEMELER

Seçici kurulda; Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Ergün Turan, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Kamil Fırat ve fotoğraf sanatçısı Firdevs Sayılan yer alacak.

Eserlerin değerlendirilmesi sonucunda birinci gelen eser sahibine 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye bin TL ödül verilirken aynı zamanda mansiyon, sergileme ve satın alma ödülleri de olacak.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından onaylı ve TFSF altyapısı kullanılarak düzenlenmekte olan yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi almak için: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=744 http://engelsizsosyalhizmetmerkezi.kadikoy.bel.tr/ adreslerini ziyaret ederek veya 02163372121 nolu telefonu arayarak bilgi almak mümkün.