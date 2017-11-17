Eski kitapların kokusu Haydarpaşa’da!

Beyoğlu Sahaflar Derneği’nin öncülüğündeki Haydarpaşa Sahaf Festivali 18 Kasım’da başlıyor

İstanbul’un çeşitli semtlerini mesken tutmuş kırk sahaf; Kadıköy’ün ilk sahaf etkinliğinde, Haydarpaşa’da bir araya geliyor.

Sinemamızın, tiyatromuzun ve elbette edebiyatımızın en kıymetli figürlerinden tarihi Haydarpaşa Tren Garı, aslî görevine dönmek, yolcularına yeniden hizmet vermek için gün sayıyor. Bir roman sayfasındaki gibi; hasretin, özlemin, ayrılığın, kavuşmanın başlangıç noktası olan Haydarpaşa Garı yolcuların, trenlerin ve vapurlarını bir süre daha bekleyecek. Ama o güne kadar çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. O etkinliklerden biri de bu haftasonu başlayacak olan Sahaf Festivali. Gar kapılarını, peronlarını kitapseverlere, Kadıköy, Üsküdar ve Beyoğlu’nun tam kırk sahafının on binlerce güzel kitabına açıyor.

18 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında Beyoğlu Sahaflar Derneği’nin öncülüğünde yapılacak sahaf festivalinde nadir bulunan kitap ve dergiler, plaklar, her bütçeye uygun ikinci el kitaplar, eski belge, evrak ve haritalar, Osmanlıca kitap ve mecmualar kitapseverlerle buluşuyor.

Kültür ve sanatın başkenti Kadıköy’de, geçmişten günümüze bir kültür köprüsü vazifesi gören sahaflar, hepimizin hatıralarında derin izler bırakan bu harikulâde garın peronlarında her gün 11.00-21.00 saatleri arasında sizleri bekliyor olacak.