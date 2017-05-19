En iyi oyunlar belli oldu

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Ulusal Tiyatro Sahne Eseri Yarışması sonuçlandı. Yarışmanın ödül töreni 22 Mayıs’ta Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat’ta gerçekleşecek

Kadıköy Belediyesi, sanatçı ve edebiyatçıları yeni eserler yaratmaya özendirmek için müzik ve sahne sanatları dallarında değişik ödüllü yarışmalar düzenliyor. Bunlardan biri olan Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması sonuçlandı.

Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) yarışmasına 336 adet eser katıldı. Seçici kurulun Orhan Alkaya, Cevat Çapan, Yücel Erten, Dikmen Gürün ve Nesrin Kazankaya’dan oluştuğu oyun yarışmasında 1 adet birincilik, 2 adet ikincilik ve 3 adet mansiyon ödülünün sahipleri belli oldu.

1967 doğumlu Meltem Uzunkaya “Olağandışı Günler” adlı oyunuyla Birincilik Ödülü’ne layık görülürken, 1947 doğumlu Tekin Özertem “Gecenin Ötesinde” ve 1987 doğumlu Cihan Çakan “Arka Bahçe” adlı oyunlarıyla İkincilik Ödüllerini kazandı. Ayrıca 1993 doğumlu Gafur Rakıcı’nın “Penelope’nin Örgüsü ya da Arabesk Sisifos”, 1954 doğumlu Sedat Nuri Kayış’ın “Sakin Ol Celladım” ve 1985 doğumlu Burak Çapan’ın “Pembe Oda” adlı oyunları üç adet Mansiyon Ödülü’ne uygun görüldü.

Yarışmanın ödül töreni 22 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat’ta gerçekleşecek. Program Melis Sökmen konseriyle başlayacak, daha sonra ödül töreni ve kokteylle sonlanacak.