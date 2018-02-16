Eleştirmenler ve sinemacılar konuşuyor

Sinemanın ustaları Tunca Arslan, Agâh Özgüç ve Ezel Akay CKM'de buluşuyor, Murat Özer moderatörlüğünde sinemada eleştirinin kapılarını aralıyor...

CKM Sinema Söyleşileri,17 Şubat’ta eleştirmen ve sinemacıların katılımıyla düzenlenecek söyleşiyle başlıyor. Saat 15.00’te Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu’da gerçekleşecek söyleşiye sinema yazarı Tunca Arslan, sinema yazarı ve sinema tarihçisi Agâh Özgüç ve yönetmen Ezel Akay konuşmacı olarak katılıyor. Söyleşi’nin moderatörlüğünü sinema yazarı, Arka Pencere dergisi Genel Yayın Yönetmeni Murat Özer yapacak.

Sinema eleştirmeni Tunca Arslan’ın kısa süre önce yayımlanan “Eleştirmenleri Vurun / Sinemanın Lanetlileri” kitabından hareketle, sinema tarihindeki bitmeyen mücadeleye keyifli bir bakışın atılacağı söyleşide; Eleştirisiz ve eleştirmensiz bir dünya olabilir mi? Eleştirmenler “kifayetsiz muhteris” mi? Sorularının yanıtları aranırken eleştirmenlerle dalga geçen filmler,

Dünya ve Türkiye sinemasında olaylar, kavgalar, polemikler, yerli ve yabancı yönetmen, yapımcı ve oyuncuların eleştirmenlere yaklaşımı konuları konuşulacak.

Sinema yazarları ve sinemacılar, konuyu farklı açılardan ve ilk kez tartışıyor… Ücretsiz etkinliğe tüm sinemaseverler davetli.