Ekşioğlu'nun kedileri CKM'ye geliyor

Ressam ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun tasarımlarından oluşan ‘Benim Kedilerim’ sergisi 11 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında CKM’de

Kedi illüstrasyonları ile dünyaca ün kazanan ve yaklaşık 30 yıldır kedileri resimleyen Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Eskişehir, Ankara ve Antalya’nın ardından “Benim Kedilerim” adlı 4. Sergisini Kadıköy Belediyesi CKM Sanat Galerisi’nde açıyor.

Kedi resimleri çizmeye New Yorker dergisinde yayınlanan 4 adet kedili kapak tasarımı ile başlayan sanatçının 60 eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kedisi Nazlı ile 19 yıl geçiren, ikinci kedisi Küllü ile ise 4 yıldır birlikte yaşayan sanatçı kedi sevgisini şu sözlerle anlatıyor: “Her hayvanın kendine özgü, bizi hayran bırakan, şaşırtan yanları vardır. Ama kedinin insanla iletişim kurması, özgürlüğüne çok düşkün olması, her ortamda mutlu olmayı başarabilmesi ve estetik açıdan güzel bir hayvan olması gibi birçok neden, kediyi sevmek için haklı neden olabilir.”

“BENİM KEDİLERİM” SERGİSİ

Yer: CKM Sanat Galerisi

Tarih: 11 NİSAN- 08 MAYIS 2019

Açılış: 18:00- 20:00

Adres: CKM Sanat Galerisi, Haldun Taner Sk. No: 11, Caddebostan- İstanbul

Tel: 0216 386 26 81