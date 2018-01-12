Edebiyat ve psikoloji tartışmaları Kadıköy’de

Kadıköy’de yeni yılda ücretsiz edebiyat ve psikoloji etkinlikleri yapılacak

Kadıköy’ün yeni nesil kahve dükkanlarından Moda’daki Walter’s Coffee Roastery, yeni yılda ücretsiz olarak hem edebiyat hem psikoloji buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

Psikoloji Buluşmaları’nın ilk etkinliği psikanalitik kuramcı Sigmund Freud üzerine olacak. 13 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek etkinlikte; Freud’un hayatı, çalışmaları ve ilham aldığı kişiler üzerine bir tartışma yapılacak. Saat 16.00’da başlayacak etkinlik herkese açık ve ücretsiz. Aynı mekanda 3 Şubat Cumartesi günü de edebiyat etkinliği yapılacak. Saat 17.00’de başlayacak ücretsiz etkinlikte, Albert Camus’nün hayatı ve ‘Yabancı’ kitabı üzerine konuşulacak.

KADINLAR PSİKOLOJİ KONUŞUYOR

Öte yandan Yoğurtçu Kadın Forumu da ‘Psikoloji Tartışmaları’ düzenliyor. Geçen yılın son ayında başlayan bu seri kapsamında bugüne dek ‘Psikolojide Feminist Yaklaşımlar’ ve ‘Suçluluk, Değersizlik, Utanç Duyguları’ konuları ele alındı. Yeni yılda ise 17 Ocak’ta ‘Travma, Kadın Dayanışması ve Güçlenme’ konusunu Banu Bülbül; 24 Ocak’ta ‘Kadınlar Arası İlişkiler’i Hülya Akpınar ve 31 Ocak’ta da ‘Aşkın Psikodinamiği’ konusunu Damla Gürkan ve Eser Sandıkçı anlatacaklar. Ücretsiz buluşmalar her çarşamba saat 19.30’da Sosyal Dayanışma ve İletişim Derneği’nde (SODİD) yapılıyor. (Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sok. No:15, Kat:2)