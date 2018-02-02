Edebiyat, Sinema ve Felsefe iç içe…

Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) “Sinema ve Felsefe” söyleşileri başlıyor

Berkay YALAZ

Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) Şubat ayından itibaren Sinema ve Felsefe konuşulacak. TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri kapsamında Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle Prof. Dr. İoanna Kuçuradi tarafından hazırlanan “Sinema ve Felsefe” söyleşileri 7 Şubat-18 Nisan 2018 arasında her çarşamba günü 18.30’da gerçekleşecek.

Sinemanın felsefeyle ilişkisinin inceleneceği üç aylık söyleşi programında çeşitli üniversitelerin Felsefe ve Sinema-Televizyon bölümlerinden akademisyenler konuşmacı olacak. 7 Şubat tarihli ilk söyleşinin konuşmacısı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi. Felsefenin sinemaya -film yapanlara insan durumlarını çerçevelemede- neler kazandırabildiğinin konuşulacağı söyleşide filmlerin bir felsefi düşüncenin daha çok insana ulaşabilmesini nasıl sağladığı konuşulacak. Söyleşide bazı felsefe kavramları ve bazı değerler “Otel Ruanda”, “Ateşkes”, “Schindler’in Listesi”, “Nuremberg Mahkemesi”, “Başkalarının Hayatı” gibi filmlerle görülür hale getirilmeye çalışılacak.

Tüm söyleşilerin ücretsiz olduğu etkinlikler için giriş kartları bir hafta önce TESAK Danışma'dan alınabilir.

Sinema ve Felsefe Söyleşilerinin Şubat ayı programı şöyle:

7 Şubat 2018 Çarşamba 18.30

Sinema ve Felsefe

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü

14 Şubat 2018 Çarşamba 18.30

Tarkovski Sinemasında Etik

Yrd. Doç. Dr. Elif Nuyan Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

21 Şubat 2018 Çarşamba 18.30

Sanat Felsefesi ve Sinema Sanatı

Prof. Dr. Abdullah Kaygı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

28 Şubat 2018 Çarşamba 18.30

Sinemada Felsefe Sorunları: Ömer Kavur’un “Anayurt Oteli”ne Felsefeyle Bakmak

Prof. Dr. Işık Eren Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ SÜRÜYOR

Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde Kasım ayında başlayan Perşembe Edebiyat söyleşileri de devam ediyor. Her biri alanında uzman akademisyen, yazar, şair, tiyatrocu, felsefeci, editör, çevirmen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşen söyleşilerde her hafta bir edebiyat eseri metin çözümlemesi, açıklama ve yorumlamalarla ele alınıyor. Edebiyat söyleşilerinin Şubat ayı programı şöyle:

1 Şubat Perşembe 18.30

Selahattin Özpalabıyıklar (Editör, Çevirmen)

Paul Muldoon: Çağının ve Sonrasının Şairi

8 Şubat Perşembe 18.30

Jale Parla (Akademisyen, Edebiyat Araştırmacısı, Yazar)

“Saatleri Ayarlama Enstitüsü” Odağında Ahmet Hamdi Tanpınar

15 Şubat Perşembe 18.30

Özdemir İnce (Şair, Yazar, Gazeteci)

Şiirde Devrim: A. Bertrand - Lautréamont –Rimbaud

22 Şubat Perşembe 18.30

Enis Batur (Yazar, Şair, Yayıncı)

“Yeni Şiirler” Odağında Oktay Rifat