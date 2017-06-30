Çocuklar bu yaz da tiyatroya doyacak

16. Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali başlıyor. Çocuklar 15 gün boyunca yıldızlar altında tiyatro izlemenin keyfini yaşayacak

Kadıköy Belediyesi’nin gelenekselleşen Çocuk Tiyatro Festivali 7 Temmuz Cuma günü başlıyor. Bu yıl 16.sı düzenlenecek olan festival 15 gün sürecek ve 21 Temmuz Cuma akşamı son bulacak.

Çocukları tiyatro ile tanıştırıp, açık havada oyun seyretme keyfini yaşatacak olan festivalde, 15 gün boyunca her akşam farklı bir çocuk oyunu ücretsiz izlenebilecek.

Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye uygulamasına geçilen festivalde, izleyiciler davetiyelerini Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezleri'nden temin edebilecek.

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da 7 Temmuz-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Çocuk Tiyatro Festivali’ndeki oyunlar her akşam saat 21.00’de başlayacak.

16. Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali programı şöyle:

7 Temmuz Cuma "Bir Okyanus Masalı Denizkızı Müzikali- Altınok Tiyatrosu (3+)

8 Temmuz Cumartesi "Grimm Kardeşler"- Moda Sahnesi (6+)

9 Temmuz Pazar " Karlar Kraliçesi Müzikali" - Fabrika Sanat (3+)

10 Temmuz Pazartesi "Oturan Boğa" Tiyatro Kumpanyası (4+)

11 Temmuz Salı "Leonardo Da Vinci ile Müzede Bir Gün"- Tiyatro 34 (5+)

12 Temmuz Çarşamba "Fısıltı Odası"- Mimbaz Tiyatro (7+)

13 Temmuz Perşembe "Alaaddin ve Bez Bebek" - Atacan Sanat Tiyatrosu (4+)

14 Temmuz Cuma "Bilge Aşçı ve Çınar'ın Hikayesi"-Tiyatro Pan (4+)

15 Temmuz Cumartesi "Bal Arısı"-Tiyatro Alkış (4+)

16 Temmuz Pazar "İnci Krallığı Müzikali"- Boğaziçi Oyuncuları (2+)

17 Temmuz Pazartesi "Mikrop ile Köpük"-Birdir Bir Çocuk Tiyatrosu (3+)

18 Temmuz Salı "Hansel ve Gretel Kara Ormanda"- Tiyatro Minerva (3+)

19 Temmuz Çarşamba "Oyunbazlar İstanbul'da"-Tiyatro Berika (4+)

20 Temmuz Perşembe "Rapunzel ile Beyaz Atlı Prensi"- Sarıyer Sanat Çocuk Tiyatrosu (3+)

21 Temmuz Cuma "Işıklı Ayakkabılar" Öykü Sahne (4+)