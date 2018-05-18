Çocuk tiyatrosu için bir başlangıç!

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Tiyatro Oyunu Yarışması ödül töreniyle sona erdi. Yarışmaya 85 eser katılırken 3 eser ödüle hak kazandı

Kadıköy Belediyesi’nin tiyatroya yeni çocuk oyunları kazandırmak ve bundan sonra da çocuk oyunlarının yazılmasını teşvik etmek amacıyla 7-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlediği yarışma ödül töreniyle tamamlandı. 16 Mayıs Çarşamba akşamı Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde yapılan törene katılan seçici kurul üyelerinden Doç. Dr. Nihal Kuyumcu, Türkiye Eleştirmenler Birliği üyesi Tijen Savaşkan, Kadıköy Tiyatrolar Platformu’ndan Emre Saka ve Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuşma gerçekleştirdi.

85 BAŞVURU, 3 ÖDÜL

Ödül töreni Çocuk Sanat Merkezi’nden çocukların sunumuyla başladı. Yine Çocuk Sanat Merkezi saksafon öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Kurulun değerlendirmeleri sonucu eş değer olarak ödüllendirilenler; Nedim Buğral’ın “Mangaldaki Çiçek”, Nursel Çetin - Eşref Karadağ’ın “İçimizdeki Çocuklar”, Oya Yılmaz Kermany’nin “Şimdi Anladım!” eserleri oldu. Törende ödül alan 3 oyun arasında sıralama yapılmazken bu yarışma ve törenin çocuk oyunlarını teşvik etmek için başlangıç olduğu özellikle vurgulandı.

Seçici kurulda ise Süreyya Karacabey, Nihal Kuyumcu, Tekin Özertem, Tülin Sağlam ve Ahmet Somers yer aldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu sanatın temelinde iyilik ve estetiğin yattığına değindi ve “Bu iyilik ve estetiğe sahip olamadığımız zaman iyilikten ayrılabiliyoruz. Bütün hedefimiz insanların iyi, mutlu, huzurlu olması, özgürce düşünebilmesi ve özgürce kendini ifade edebildiği bir toplum yaratmak. Tüm hocalarımıza, katılımcılara, çocuklarımıza ve sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

“ÇOCUK, PASİF ALICI GİBİ GÖRÜLÜYOR”

Daha sonra söz alan Nihal Kuyumcu çocuk tiyatrosu için Kadıköy Belediyesi bünyesinde 2 yıl önce yaptıkları çalıştaya değinirken “Bir toplumda var olan çocuk algısı ayrımcılığın en önemli kaynağı. Çocukluk algısının kültürel ve sosyolojik bir boyutu var, zaman ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Çocukluk, yetişkin bakış açısıyla şekillendiriliyor. Pasif alıcılar olarak görülüyor. Bu bakış, hiyerarşik yaklaşımı da kabul eder hale getiriyor. ‘En iyisini biz biliriz’, ‘biz karar veririz’ yaklaşımı hâkim yetişkinlerde. Çocukça, çocukluk gibi sözcükler ciddiyetsiz olarak görülüyor. Biz de jüri olarak basit, çocuksu, çocukça ve edebi değeri olan oyunlar aradık. Büyük insan gibi konuşan, içinde yetişkinlerin yaşadığı çocuk kahramanlar aramadık. Çocuk tiyatrosu yapmak, yetişkin tiyatrosundan daha kolay değil hatta daha fazla özen ister.” dedi.

Çalıştayda başlayan çalışmanın 2 yıl içinde büyük ilerleme kaydettiğini belirten Tijen Savaşkan ise konuşmasını şöyle devam ettirdi: “Tiyatro metni yoktu, şimdi metinlerin çıkmasını da gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yarışma yapıldı ama bundan sonrasının gelmesi için velilere, okul aile birliklerine eğitim vereceğiz, tiyatro yazarlık bölümlerinden çocuk oyunu yazma konusunda destek isteyeceğiz, yabancı ve yerli uzmanları dahil edeceğiz.”

En son Kadıköy Tiyatroları Platformu’ndan Emre Saka ise 2 proje geliştirdiklerini belirtti ve “İstanbul’daki tek çocuk kültür merkezinde olmamız çok önemli. Değerli şeyler yapıyoruz ve çocuklar da birey. Onlar için daha çok kapı açmamız gerekiyor.” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN MESAJ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ödül törenine mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu dışında CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Tuncay Özkan’ın da isimleri sayıldı ve selamları duyuruldu.