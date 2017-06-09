Bu resimler köy okulları için

Çocuklar ünlü ressamların ünlü tablolarını yeniden yorumladı. Resimlerden elde edilecek gelir köy okullarına gidecek...

Kadıköy’de çocuklar için resim atölyesi düzenleyen Nurdan Likos’un öğrencileriyle hazırladığı “Ustaların İzinde- Çocukları Gülümset” resim sergisi 11 Haziran’da Beyoğlu’ndaki Akademililer Sanat Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak.

Picasso’dan Van Gogh’a usta ressamların sanat tarihinde yerini almış 62 eserini Ada Onataslan, Alara İlyaz Özel, Delal Mira Çeşme, Ece Harput, Ece Keskin, Ecrin İnci Kocaman, Egemen Yerlikaya, Ekin Çağlar, Melis Ültanır, Moni Esta Çeşme, Simge Salbaş, Uras Tanrıverdi, Zeynep Avcı, Zeynep Keskin ve Zümra Öztürk yeniden yorumladılar.

Serginin bir başka amacı da köy okullarının şartlarını iyileştirme amacı taşıyan “Çocukları

Gülümset” projesine katkıda bulunmak. Çocukları gülümset projesinin mimarı Ufuk Tan Keleş “Bu projeye gördüğüm bir rüya sayesinde başladım.” diyor ve projenin amacını köy okullarının şartlarının iyileştirilmesi ve daha bilinçli, donanımlı bireylerin hayata kazandırılabilmesi olarak açıklıyor. Bu kapsamda 65 köy okuluna kütüphane yapıldı ve her yıl 20 okula daha ulaşılması hedefleniyor. Nurdan Likos öğrencilerinin hedefi de, sergiden elde edilecek gelirin tamamını proje kapsamındaki köy okullarında kullanılmak üzere “Çocukları Gülümset” projesine bağışlamak.