Behramoğlu yeni şiirleriyle Kadıköy’de

Ataol Behramoğlu yaşamakta olduğumuz dönemlerin ürünü toplumsal içerikli şiirlerini, bunların en çok yankı uyandırmış olanlarından birinin adıyla, “Ne Çok Hain” adı altında topladı

Yurdun üstünde esmekte olan “Kara Rüzgâr”ların eleştirisiyle başlayıp “Gezi Onurumuzdur”la süren, adalet yürüyüşüne adanmış dörtlüklerle “ağır yara almış vatan”ı savunmaya çağıran bu şiirler, bir yazınsal ürün olmanın ötesinde topluma tutulmuş bir ayna, kaygı dolu bir sesleniş…

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Behramoğlu’nun yeni kitabının tanıtımı için dostlarının katılımıyla bir gece düzenliyor.

Çeşitli sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek bu şiir-müzik-tiyatro ve görsellik şöleni, bir hesaplaşma, sanatın diliyle bir başkaldırı manifestosu olacak.

Yeni şiirlerinin tanıtılacağı bu günde şaire, dostları Genco Erkal, Rutkay Aziz, Meltem Cumbul, Levent Üzümcü, Tuna Kiremitçi, Sanatçılar Yürüyor Platformu, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ve pek çok aydın, yazar ve sanatçı eşlik edecek. Ücretsiz ve herkese açık etkinlik 6 Ocak Cumartesi 14.00’te Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da.