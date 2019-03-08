Barış Manço’da kadın filmleri rüzgârı

17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali kapsamında bir hafta boyunca Barış Manço Kültür Merkezi’nde ücretsiz film gösterimleri ve söyleşiler olacak

17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 7 Mart’ta İstanbul Modern’de başladı. 9 Mart’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde başlayacak Agnès Varda retrospektifi Agnès Hakkında Her Şey 30 Mart’a kadar sürecek. Retrospektif dışındaki festival filmleri ise 17 Mart’ta Fransız Kültür Merkezi’nde, 12-16 Mart’ta ise Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gösterilecek.

Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki Kadın Filmleri Festivali programı şöyle:

Kornea İkilisi - Eylem Şen / 12 Mart Salı 19.30

Yönetmen Eylem Şen, ilik nakli olmayı bekleyen kızı Öykü Arin için donör arayışı sırasında bir de belgesel çekti. Eylem ve Öykü ile dayanışma çağrısıyla birlikte bu filmi sunulacak.

Misafir - Andaç Haznedaroğlu / 13 Mart Çarşamba 19. 30

Misafir, akrabalarını Suriye’deki savaşta kaybeden küçük bir kızın hikâyesini anlatıyor. 7 yaşındaki Leyla neşe dolu bir çocuktur. Günlerini arkadaşları ile birlikte oyun oynayarak geçiren Leyla’nın hayatı Suriye’de çıkan savaş ile birlikte alt üst olur. Savaş, küçük kardeşi hariç tüm ailesini ondan alır. (Film sonrası yönetmen ile söyleşi)

Borç - Vuslat Saraçoğlu / 14 Mart Perşembe 19.30

Eskişehir’de karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte yaşayan Tufan, küçük bir matbaada çalışmaktadır. Yan dairede yalnız oturan komşuları Huriye, bir gece aniden fenalaşır. Doktor, Huriye’nin bir süre tek başına kalmaması gerektiğini söyler. Tufan, bakacak kimsesi olmayan Huriye’yi ortada bırakmayı göze alamaz ve bir süre onu evinde tutmaya karar verir. Yaşadığı kimi korku ve kaygıların sonucunda Tufan’ın “iyilik” hali önemli sınavlardan geçer. (Film sonrası yönetmen ile söyleşi )

Umutlu Bir Hikâye - Jale İncekol / 15 Mart Cuma 17.00

Lüleburgaz’ın Ertuğrul Köy’ünde yaşanan bir mucizenin öyküsü. Emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz yıllar sonra köyüne döner ve köyünün kadınlarından bir koro kurar. Cumhuriyet Kadınları Korosu adını verdiği koro kısa süre içinde tanınır ve kadınlar hayatlarında ilk kez köylerinden çıkarak pek çok farklı şehirde konserler vermeye başlarlar. (Film sonrası yönetmen ile söyleşi )

Film: Bu Ne Güzel Demokrasi! / Söyleşi: Kadınların Seçimi; Yerel Adımlar, Geniş Alanlar / 15 Mart Cuma 19.30

Yine kadınların adı, alanı olmayan yerel seçim meselesine festivalde yer ayrıldı, 7 şehirde film izleyip forum ardından forum yapılacak. İstanbul’daki forumun katılımcıları ise Bahar Yalçın, Februniye Akyol ve Serpil Çakır.

Film: Ünkapanı - Müjde Yazıcı Ergin / Söyleşi: Müzik Piyasasında Erkeklik ve İktidar / 16 Mart Cumartesi 17.00

2018 yılında genel olarak sanat, özel olarak da müzik sektörü ve iktidar ilişkileri çok tartışıldı. Müjde Yazıcı Ergin’in Unkapanı Plakçılar Çarşısı belgeselinin gösteriminin ardından aradan geçen yıllarda müzik endüstrisindeki gelişmeler, erkek egemen yaklaşım, kült müzisyenlerin iktidarla yakınlaşmaları ve yeni muhalif sesler konuşulacak.

Güven – Sefa Öztürk / 16 Mart Cumartesi 19.30

Ali ve Meryem’den oluşan aile, görünüşte sıradan bir ailedir. Meryem’in evlenmeden önce âşık olduğu Ferit’ten bir çocuğu vardır. Ali’nin ikisini de bağrına basmasıyla gerçek bir aile olurlar. Fakat aradan geçen onca yılın ardından Ferit’in dönmesi tüm dengeleri değiştirir. Ali, Ferit’in gelişi ile karısını bir güven sınavına sokar. Genç kadın kendisini büyük bir ikilemin içerisinde bulur. (Film sonrası yönetmen ile söyleşi)

Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki festival etkinlikleri tamamen ücretsiz, CKM’deki Agnes Varda retrospektifi özel gösterimlerinin bilet fiyatları ise 5-8 TL arasında değişiyor.