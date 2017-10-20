Altkat Sanat 5. yılını kutluyor!

2012 yılında Moda’da kapılarını sanatseverlere açan Altkat Sanat Tiyatrosu, bu sezon 5. yılını kutlamaya hazırlanıyor

Ürettiği oyunların dışında konserler, sergiler, toplantılar, workshoplar, söyleşiler düzenlemekle birlikte birçok ekibi de konuk olarak ağırlayan Altkat Sanat, bu sezon da iddialı etkinliklerle dolu dolu bir yıl geçirmeyi hedefliyor. Sezon boyu sürecek oyunların yanı sıra yapılacak “Kendimi Anlıyor Muyum?” atölyesi Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

DÖNÜŞÜM

Geçtiğimiz Mayıs ayı itibariyle sahnelenmeye başlayan ve tüm gösterimleri kapalı gişe devam eden Franz Kafka’nın Dönüşüm uyarlaması Ekim ayı ve sezon boyunca sahnede olacak. Toplum hızla değişirken insan olmanın ve sistemin insanda yarattığı değişimin gerçekliğini yüzümüze vuran, aynı zamanda gerçeği aramayı, kimlik sorununu, hayatın anlamını, ekonomik sistemin ailede yaşattığı ruhsal sorunları gözler önüne seren Kafka’nın bu önemli eserinin günümüzle örtüşen sarsıcı içeriği performatif bir oyunla öne çıkıyor. 22-25 ve 29 Ekim tarihlerinde Altkat Sanat’ta izlenebilecek oyunun biletleri Altkat Sahne gişesi ve Biletix’den temin edilebilir.

SEVDALI BULUT VE KIRKBİR

Nâzım Hikmet’in aynı isimli masalından uyarlanan “Sevdalı Bulut”un gösterimleri geçtiğimiz sezon başlamıştı. Bu sezon Kasım ayı itibariyle yeniden gösterime girecek. Altkat Sanat Tiyatrosu “Bir aşkın emekle ilmek ilmek işlenmesine Bulutun sevdasına tanıklık etmeye hazır mısınız?” diyerek yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kırkbir ise Altkat Sanat’ın bu sezon gösterime girecek yeni oyunlarından. Harun Güzeloğlu’nun yazdığı Nevzat Süs’ün yönettiği ve Müge Saut’un oynadığı karanlık bir çağda kadının yaşama tutunma mücadelesini konu alıyor. Kasım ayında prömiyeri yapılacak oyun sezon boyu gösterimde kalacak.

KENDİMİ ANLIYOR MUYUM?

Transaksiyonel Analiz (TA) Uygulayıcısı S. Güney Erkılıç tarafından planlanan “Kendimi Anlıyor Muyum?” gelişim atölyelerinin ilki 4-5 ve 11-12 Kasım tarihlerinde Altkat Sanat’ta düzenlenecek. Atölyede katılımcıların “Ben kimim? Kendimi Nasıl Algılıyorum? İlişkilerimde Neler oluyor? Psikolojik Oyun Nedir? Oyunlarda bir rolüm var mı? Rolümü değiştirebilir miyim? İlişkisel İhtiyaçlarım Nedir?” gibi sorulara yanıt bulması ve yaşamlarını daha kaliteli biçimde sürdürmesi amaçlanacak. Transaksiyonel Analiz; Bireyin ve kurduğu iletişimlerin analizine dayanan güçlü bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Atölye hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.altkatsanat.com web sitesini ziyaret edebilir ve 0536 214 27 33 numaralı telefon üzerinden bağlantı kurabilirsiniz.

Altkat Sanat

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