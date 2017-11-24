Ahmet Ümit’in ‘Ninatta’sı operada!

Yazar Ahmet Ümit'in “Ninatta’nın Bileziği” eserinden uyarlanan “Ninatta” operası, dünya prömiyerini 2 Aralık’ta Kadıköy Süreyya Operası’nda yapacak

Genç besteci Evrim Demirel’in bestelediği ve Ahmet Ümit’in librettosunu yazdığı “Ninatta” operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nce (İDOB) rejisör Mehmet Ergüven yönetiminde sahnelenmek üzere hazırlandı. Dünya prömiyerini 2 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapacak olan Ninatta operasının konusu, 3400 yıl önce savaş sırasında Ninatta ile Komutan Nuvanza arasında yaşanan büyük aşk hikâyesi. Konusu kısaca şöyle: Anadolu'nun kalbinde yeryüzünün ilk büyük imparatorluğu: Hititler... Açgözlü kralların toprak hırsı. Kanla yazılan bir tarih. Umarsız bir sevda. Aşkını günah gibi yaşayan genç bir kadın. Tanrıların lanetlediği insanlar... Yıllar öncesinden gelen bir çığlık... Savaşa karşı bir haykırış.

ÜMİT OPERAYI ANLATACAK

Operanın ilk temsilinin yapılacağı gün Ahmet Ümit, Milattan Önceki Anadolu uygarlıklarına ait bu destansı hikâyeyi ve librettoya dönüşme sürecini anlatacak. Söyleşi Kadıköy Belediyesi Tarih Sanat ve Edebiyat Kütüphanesi (TESAK)’ta saat 14.00’te. Katılımın ücretsiz olduğu bu söyleşiyi ve dünya prömiyeri yapılacak olan opera eserini kaçırmayın deriz!