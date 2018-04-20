33 sanatçı ‘Muğlak Alan’da buluştu

Kadıköy, 33 sanatçının sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Nilgün Yüksel’in yaptığı sergide heykel, enstalasyon (yerleştirme), performans, takı, video art gibi eserler yer alıyor

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde 19 Mayıs Perşembe akşamı ilginç bir sergi açıldı. 33 sanatçının sanat- tasarım ürünlerine yerilen “Muğlak Alan" adlı sergi, çokça tartışılan sanat- tasarım arasındaki muğlak ilişkiyi sorguluyor.

Küratörlüğünü Nilgün Yüksel’in yaptığı sergide heykel, enstalasyon(yerleştirme), performans, takı, video art, karışık teknik işler yer alıyor.

Tasarımcının sadece bir kez ürettiği bir nesne hala tasarım nesnesi midir? İşlevsel bir nesnenin sanat yapıtında kullanılması algıyı nasıl değiştirir? gibi sorulara yanıt arayan sergide farklı disiplinlerden çalışmalarıyla yer alan sanatçıların isimleri şöyle: Ali Atmaca, Aras Yazıcı, Ayşe Nahide Yılmaz, Ayşegül Sağbaş, Ayşen Karakaya, Beksultan Oğuz, Berna Karaçalı, Ceren Emre, Eda Çığırlı, Fazilet Kendirci, Güler Aşık, Gülşen Berber, Hülya Küpçüoğlu, Hüsnü İyidoğan, İlhami Tunç Gençer, Kerem Ariş, Leyla Taranto, Mahide Bulak, Mehmet Çetiner, Mekan Space, Oral Ünlü, Özkan Işık, Özlem Köse, Rafet Arslan, Sabahat Çıkıntaş, Sada Uslu, Şefik Özcan, Şenol Yorozlu, Tanıl Çokşenim, Umut Altıntaş, Yıldız Doyran, Yücel Kale, Zeynep Dilek Çetiner.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki sergiyi 10 Mayıs’a kadar gezmek mümkün.