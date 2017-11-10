Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “10 Kasım Yas Günü” kitabı, 10-20 Kasım 1938’deki tarihi günleri yeniden yaşatıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu. Onun ölümü Türkiye’yi yasa boğduğu gibi bütün dünyada da geniş bir yankı uyandırdı. Dünya büyük liderlerinden birini kaybetmişti. Atatürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutu 16 Kasım’da Dolmabahçe Sarayı’nın büyük tören salonunda katafalk üzerine konuldu.

Üç gün üç gece İstanbul halkı önünden saygı geçişi yaptı. Cenazesine Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Mısır, İspanya, Amerika, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, Irak, İran, İtalya, Japonya, Norveç, Hollanda, Polonya, İsveç, İsviçre, Sovyetler Birliği vb. gibi dünyanın dört bir yanından dünya liderleri katıldı. Cenaze namazı 19 Kasım sabahı Prof. Serafeddin Yaltkaya tarafından kıldırıldı. Aynı gün saat 08.30’da tabut, sarayın dış kapısı önündeki top arabasına konularak törenle Sarayburnu’na getirildi; Zafer Torpidosu’na alınarak Moda açıklarında duran Yavuz Zırhlısı’na nakledildi. Saat 14.00’te İstanbul’dan ayrılan zırhlı saat 18.30’da İzmit’e vardı. Gece özel bir trenle Ankara’ya gönderilen cenaze, 20 Kasım günü saat 10.00’da Ankara İstasyonu’nda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından karşılandı. Atatürk’ün top arabasına konulan naaşı törenle TBMM’ye getirilerek katafalka konuldu.

Foto muhabirleri İstanbul, İzmit ve Ankara’da yaşanan bu tarihi anları belgelediler. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan, Cengiz Kahraman’ın hazırladığı 10 Kasım Yas Günü kitabı, Yapı Kredi Bankası Tarihi Arşivi, Selahattin Giz Koleksiyonu’ndan seçilen fotoğraflar, o günün gazetelerinden yapılan alıntılarla 10-20 Kasım arasındaki tarihi günleri yeniden yaşatıyor. Kitapta ayrıca Atatürk’e yapılan cenaze törenine ait esas program da bulunuyor.

* NAZAN ERKMEN ANISINA ATATÜRK SERGİSİ

İllüstrastör Aydın Erkman’in Prof. Dr. Nazan Erkmen’in anısına düzenlediği “Atatürk Resimleri İllüstrasyon Sergisi” 10 Kasım Cuma günü 17:00’de Caddebostan Kültür Merkezi – CKM’nin 3. Katında bulunan sergi salonunda açılacak. Kadıköy Kent Konseyi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şubesi’nin birlikte organize ettiği ve “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan sergi 16 Kasım‘a kadar görülebilir.

* ATATÜRK’Ü ANMA KONSERİ

İDSO, “Atatürk ve Müzik” başlıklı Haftalık Olağan Konseri 10 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Şef Cihat Aşkın yönetiminde ve Dilek Türkan (Soprano), Aykut Çınar’ın (Tenor) solist olarak yer alacakları konserde aralarında Selanik Türküsü, Manastırın Ortasında, Şahane Gözler, Yemen Türküsü, Cumhuriyet Marşı, Tarcan Zeybeği, Karadeniz Marşı, Sarı Zeybek, İzmir’in Kavakları, Yanık Ömer ve Vardar Ovası’nın da yer aldığı Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar, Rumeli Türküleri, Aryalar, Halk Müziği Eserleri, Zeybekler ve Marşlar seslendirilecek. Cihat Aşkın’ın solist olarak da yer alacağı konserin ikinci yarısında ise Ulvi Cemal Erkin’in Köçekçe eseri seslendirilecek.