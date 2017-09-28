Rebel in the Rye / Çavdar Tarlasındaki Asi

Efsanevi J. D. Salinger’ın dünyası, çağımızın en şöhretli, tartışılan ve bilmecelerle dolu yazarlarından birini şekillendiren deneyimleri gün yüzüne çıkaran bu filmle hayat buluyor. Renkli 20. Yüzyılın ortalarında, New York’ta geçen Çavdar Tarlasındaki Asi, genç Salinger’ın (Nicholas Hoult) sesini arayışının, sosyete meşhurlarından Oona O’Neill (Zoey Deutch) ile yaşadığı gönül ilişkisinin ve İkinci Dünya Savaşı cephelerindeki mücadelesinin izini sürüyor. Bunlar, ona bir gecede şöhretin -iyi ve kötü- kapılarını aralayan ve onu hayatının kalanında toplumdan uzak bir yaşam sürmeye iten başyapıtı Çavdar Tarlasında Çocuklar’ı ortaya çıkaran deneyimlerdir. Kevin Spacey ve Sarah Paulson’un da oyuncu kadrosunda yer aldığı Çavdar Tarlasındaki Asi, Amerikan edebiyatının kurallarını yıkıp, yeniden tanımlayan, çok az kişinin anladığı bir dâhinin hayatına etkileyici bir pencere açıyor.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Kingsman: Altın Çember 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 19.00 22.00

Elly Hakkında 11.00 13.30 13.50 16.10 19.00 21.210 22.00

Tarla 10.40 11.00 13.15 15.45 16.00 18.20

O 11.30 14.30 17.30 19.10 21.00 22.00

Aşk Notları 19.00 21.50

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

Ay Lav Yu Tuu 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00

Suikastçi 11.00 13.00 15.00

Siccin 4 17.00 19.00 21.00

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Rexx

Atçalı Kel Mehmet 11.00 13.30 16.00 18.30 21.00

İZ 12.00 16.30 21.00

Tarla 11.00 15.00 19.00

O 11.15 13.45 16.15 18.45 21.15

Barry Seal: Kaçakçı 11.15 13.45 16.15 18.45 21.15

Tutku Oyunu 14.30 19.00

Yedinci Hayat 11.00 13.30 16.00 18.30 21.00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Ay Lav Yu Tuu 11.00 13.30 16.00 17.15 18.30 20.00 21.15

Kingsman: Altın Çember 11.15 14.15 17.15 20.15

Atçalı Kel Mehmet 11.45 14.45 16.30 19.15 21.30

O 11.00 13.30 16.15 19.00 21.45

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Göztepe Avşar Optimum

Siccin 4 11.15 13.15 15.15 17.15 19.15 21.15

Şansımı Seveyim 19.00 21.30

Çılgın Hırsız 3 11.30 13.30 15.30 17.30 19.30 21.30

Siccin 4 11.15 13.15 15.15 17.15 19.15 21.15

Emoji Filmi 11.15 13.15 15.15

Adres: Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No:10/4 (216) 6641395