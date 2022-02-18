Haftanın Sinevizyonu

6 Numaralı Kompartıman

Rosa Liksom’un aynı isimli romanından uyarlanan bu film iki yabancının aynı kompartımanı paylaştığı uzunca bir tren yolculuğunu anlatıyor. Finlandiyalı arkeoloji öğrencisi Laura aşk yaşadığı tez danışmanı Irına’yla planladığı ama Irina son anda gelmekten vazgeçtiği için tek başına çıktığı yolculukta, dondurucu soğuğun hâkim olduğu kuzeye, Murmansk’a tarih öncesi taş resimleri görmeye gider. Düştüğü altı numaraları kompartımanı kazınmış saçları, içip durduğu votkası, kaba saba haliyle, kadın düşmanı sözler söylemekten geri durmayan Vadim’le paylaşmak zorundadır. Vadim Murmansk’ta madende çalışmaya gitmektedir. Ayrı dünyaların insanları olsalar da yolculuk onları bir tür ahbaplığa mecbur eder. 18 Şubat’ta sinemalarda.

Kadıköy Sineması

6 NUMARALI KOMPARTIMAN: 13.30, 18.45, 21.45

BERGMAN ADASI: 15.40, 19.40

KÜRTAJ: 13.50, 17.45

FLEE (KAÇIŞ): 23 Şubat Çarşamba - 20.45

LORD OF THE RINGS GECESİ: 18, 19 Şubat - 23.59

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Adres: Bahariye Cad. No: 26 Tel: (216) 3377400