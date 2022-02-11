Haftanın Sinevizyonu

Bergman Adası

Amerikalı sinemacı bir çift, yazlarını Bergman’ın uzun süre yaşadığı İsveç’teki Farö adasında geçirmeye karar verir. Amaçları yeni filmlerinin senaryosunu yazmaktır ama günler geçtikçe senaryonun derinliklerinde hayalle gerçek iç içe geçmeye başlar. Günümüzün yükselen auteur’lerinden, L’Avenir / Gelecek Günler, Eden, Goodbye, First Love / Elveda İlk Aşk ile tanıdığımız Mia Hansen-Løve’ın, 2021 Cannes’da Altın Palmiye için yarışan son filmi hem kendine hem Bergman’a göndermelerle dolu, aşk, kayıplar ve aynı zamanda sinema ve Bergman sevgisini ele alan alışılmadık bir dram. 11 Şubat’ta vizyonda!

Aşk Her Yerde

Notting Hill ve Bridget Jones’s Diary’nin yapımcılarından romantizm rüzgârları… Birbirinden ünlü oyuncuları ve olağanüstü müzikleriyle film uzun süre akıllardan çıkmayacak.

Beklenmedik, heyecanlı, karşılıksız, tutkulu, engellenemez, anlatılamaz… Noel’e tam 1 hafta kala Aşk Her Yerde. Karı-koca, sevgili, baba-oğul, rock yıldızı ve menajeri arasında birbirinden farklı tam on hikâye, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Başka Sinema kapsamında beyazperdede olacak.

Kadıköy Sineması

BERGMAN ADASI: 14.00, 16.30, 21.30

KÜRTAJ: 16.00, 18.30

DRIVE MY CAR: 13.00, 18.00, 20.30

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GECESİ: 11, 12 Şubat - 23.59

DİYALOG: 14 Şubat - 18.30

AŞK HER YERDE: 14 Şubat - 20.30

BENİ SEVELER LİSTESİ: 16 Şubat - 20.30

* Özel gösterimler için yapılan değişiklikleri kadikoysinemasi.com üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Adres: Bahariye Cad. No:26 (216) 3377400