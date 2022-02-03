Haftanın Sinevizyonu

Kürtaj

Fransa’da henüz kürtajın yasal olmadığı 1963 yılında, istenmeyen hamileliğini bitirmeye çalışan bir genç kadının hikâyesini anlatan Kürtaj, didaktik olmamayı başaran çarpıcı, güçlü, sert ve düşündürücü bir dram. İstediği okulu kazanıp yaşadığı küçük şehirden çıkabilmek için sınavlara hazırlanan Anne, beklenmedik bir şekilde hamile kalınca yasal olmadığı için gizlice kürtaj olabilmek için çeşitli yolları dener, bir şekilde yardımına koşacak birini bulmaya çalışır. Hayatının dönüm noktasındaki Anne’in yaşadıklarını yargılamadan aktaran Kürtaj, kürtaj yasağının genç bir kadının hayatı üzerindeki olası etkilerine odaklanıyor. Fransız yazar Annie Ernaux’nun Türkçeye de çevrilen anılarından sinemaya uyarlanan film, Venedik Film Festivali’nde büyük ödül Altın Aslan’ın sahibi olarak yeni nesil kadın yönetmenlerin başarısını tescilliyor. Film, 4 Şubat’tan itibaren sinemalarda.

Kâbus Sokağı

William Lindsay Gresham’ın 1946 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan film, insanları birkaç iyi seçilmiş kelimeyle manipüle etme yeteneğine sahip hırslı bir genç dolandırıcının, insanlar üzerinden para kazanmak amacıyla kendisinden daha da tehlikeli olan bir kadın psikiyatristle iş birliği yapma hikâyesini anlatıyor. Guillermo del Toro’nun senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmin başrollerinde Bradly Cooper, Cate Blanchett, William Dafoe gibi ünlü oyuncular var. Film 4 Şubat’ta vizyonda.

Kadıköy Sineması

KÜRTAJ: 13.00, 18.30, 21.30

DRIVE MY CAR: 15.00, 18.00, 20.30

KAHRAMAN: 13.00, 15.30

BELLE: 6 Şubat Pazar - 13.00

AŞK ÜZERİNE KISA BİR FİLM: 9 Şubat Çarşamba - 20.30

ALMODOVAR GECESİ: 5 Şubat Cumartesi - 23.59

BAŞKA GECE (PARIS TEXAS, ANGEL HEART, JACOB'S LADDER): 5 Şubat Cumartesi (salon 2) - 23.59

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy Tel: (216) 337 74 00