Haftanın Sinevizyonu

Drive My Car

Japon sinemasının istikrarlı yeteneği Ryusuke Hamaguchi’nin son filmi Drive My Car, Haruki Murakami’nin bir hikâyesinden sinemaya uyarlandı. Kaybettiği eşinin yasını tutan başarılı yönetmen Yusuke Kafuku, Çehov’un Vanya Dayı oyununu sahneye koymak üzere Hiroşima’da bir festivale çağırılır. Festival kendisine 20 yaşında bir kadın şoför tahsis eder; Kafuku, hiç beklemediği bir şekilde, gizemli şoförüyle yalnızlık, kayıplar ve yasla bezeli, sırların karşılıklı olarak açıklandığı bir dizi yolculuğa çıkar. Sanatın aslen insan doğasını daha iyi anlamak için bir araç olabileceğini savunan bu zarif film, ustalıkla işlenmiş bir yalnızlık muhakemesi. Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan Drive My Car hak edilmiş En İyi Senaryo ödülünün de sahibi. 28 Ocak’ta sinemalarda.

Kaos Yürüyüşü

Çok uzak olmayan bir gelecekte Todd Hewitt, gezegenlerine düşen bir uzay gemisinden sağ kurtulan Viola ile karşılaşır. Todd’un yaşadığı gezegende bütün kadınlar yok olmuştur ve yaşayan erkekler ise “Noise” ile etkilenmiştir. “Noise” erkeklerin tüm düşüncelerini dışarıya görünür şekilde kılan bir güçtür. Bu tehlikeli alanda Viola’nın hayatı tehdit altındadır ve Todd onu korumaya yemin eder. Bu zorlu yolculukta Todd kendi gücünü keşfeder ve gezegenin karanlık sırlarını gün yüzüne çıkarır. 28 Ocak’ta vizyonda.

Kadıköy Sineması

DRIVE MY CAR: 13.30, 17.00, 20.30

AYRI DÜNYALAR: 16.30, 21.00

KAHRAMAN: 18.30

BELLE: 14.00

TENERE: 30 Ocak Pazar - 14.00

SARDUNYA: 2 Şubat Çarşamba - 20.30

DUVARA KARŞI: 28 Ocak Cuma - 23.59

MANCHESTER BY THE SEA: 29 Ocak Cumartesi - 23.59

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy Tel: (216) 337 74 00