Haftanın Sinevizyonu

The Tragedy of Macbeth

Joel Coen’in, kardeşi Ethan Coen olmadan gerçekleştirdiği ilk sinema filmi The Tragedy of Macbeth, bu hafta gösterime giriyor. Joel Coen’in hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği filmin başrollerinde sırasıyla Macbeth ve Lady Macbeth olarak Denzel Washington ve Frances McDormand yer alıyor.

Shakespeare’in Macbeth isimli oyunundan uyarlanmış film, birkaç ufak değişiklik dışında (Üçüncü Katil’in Ross olması ve yine Ross’un filmin içinde bir arabulucu rolünü üstlenmesi gibi) aslına sadık bir biçimde ilerliyor. Glamis Beyi Macbeth bir savaş sonrası dostu Banquo ile dönerken, üç cadının kendisine verdiği kehanetten çok etkileniyor ve kehaneti elleriyle gerçekleştirmek için Kral Duncan’ı öldürerek İskoçya Kralı oluyor. Ancak ardından gelen iç karışıklık, Lady Macbeth’i ve kendisini deliliğe sürüklüyor. Shakespeare’in en önemli ve en çok alıntılanan oyunlarından biri olan Macbeth, pek çok kez sinemaya da aktarılmıştı.

Belle

Yalnızca göz alıcı tasarımıyla değil senaryosuyla da hayranlık uyandıran bu çarpıcı fantezi-bilimkurgu, anime dünyasının en tanınmış isimlerinden Mamoru Hosoda’nın son yaratımı. Köyde babasıyla yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Suzu, beş milyar kullanıcısı olan U adındaki sanal evrende Belle adıyla ünlenir. Suzu, burada tanıştığı gizemli bir yaratıkla birlikte U’nun dört bir diyarında benzersiz maceralara yelken açar. Toei’de çalıştığı sürede Digimon serisine imza atan Mamoru Hosoda’nın kendi kurduğu Chizu Stüdyosu bünyesinde Mirai’den sonra çektiği son filmi Belle, Prömiyerler özel bölümünde ilk gösterimini yaptığı 2021 Cannes Film Festivali’nde büyük beğeni topladı. 14 Ocak’ta beyaz perdede olacak.

Kadıköy Sineması

KAHRAMAN: 16.15, 18.45, 21.15

BELLE: 14.00, 19.00

KARANLIK KIZ: 16.45

DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI: 21.30

BİR AYRILIK: 16 Ocak - 14.15

AYRI DÜNYALAR: 19 Ocak - 21.15

FLEE (İKSV GALA): 20 Ocak - 21.30

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy

Tel: (216) 337 74 00