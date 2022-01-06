Haftanın Sinevizyonu

Kahraman

Bir Ayrılık’ın Oscar ödüllü yönetmeni Asghar Farhadi, yine çok kuvvetli bir hikayeyle dönüyor. Bu yılki Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen “Kahraman”, Oscar Ödülleri’nde de adından söz ettirecek.

Rahim ödeyemediği bir borç yüzünden hapistedir. İki günlük bir izin sırasında alacaklısını, borcunun bir kısmının ödenmesine karşı şikâyetini geri çekmeye ikna etmeye çalışır. Ancak işler planlandığı gibi gitmez. 7 Ocak Cuma gününden itibaren sinemalarda.

The King’s Man: Başlangıç

1.Dünya Savaşı zamanında geçen ve ilk bağımsız istihbarat ajansı olan “King’s Man”in nasıl kurulduğunu anlatan filmde Ralph Fienne’si Oxford Dükü olarak göreceğiz. Mottosu “saf ama gaddar, medeni ama acımasız” olan ajansın yeni üyesi Conrad (Harrison Dickinson)’ın eğitimini, kullandığı ekipmanları ve gidilen ilk görevi konu alan film serinin üçüncü ve son filmi. 7 Ocak’ta beyaz perdede olacak.

Kadıköy Sineması

KAHRAMAN (Yön. Asghar Farhadi): 16.15, 18.45, 21.15

KARANLIK KIZ (Yön. Maggie Gyllenhaal): 16.15

MATRIX (Yön. Lana Wachowski): 13.30, 18.30

DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI (Joachim Trier): 13.45, 21.15

ÖRÜMCEK VE KIZ (Yön. Ramon Zürcher, Silvan Zürcher): 12Ocak Çarşamba - 21.15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy

Tel: (216) 337 74 00