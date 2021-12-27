Haftanın Sinevizyonu

Her Şey Yolunda

François Ozon pek çok filminde bireyin hikâyesinin toplumsal bir çerçevede var olduğunu hissettirmekten geri durmaz. Aile bu çerçevelerden en önemlisidir. Babalarının felç geçirdiğini öğrenince bir anda hayatları değişen iki kız kardeş bildikleri ama akıllarının gerisine atmayı tercih ettikleriyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Ebeveynlerinin mutsuz evliliği, babalarının yarı gizli cinsel yönelimi, kendi sabırlarının sınırları… Tüm bu kargaşa Ozon tarafından komedi, polisiye ve macera filmi esintileriyle anlatılıyor; hayatın trajedileri bir parça komedi barındırmazlarsa belli ki katlanılır şeyler değiller! Olgun bir Sophie Marceau ve baba rolünde André Dussollier. Film, 24 Aralık’tan itibaren beyaz perdede.

The Matrix Resurrections

Garip anılarla boğuşan Neo'nun hayatı, kendini yeniden Matrix'in içinde bulduğunda beklenmedik bir dönüş alır. Yeni film orijinal serinin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’u ikonik rolleri Neo ve Trinity olarak tekrar bir araya getiriyor. Merakla beklenen devam filmi, 24 Aralık’ta vizyonda!

Kadıköy Sineması

MATRIX 4: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

KUMBARA: 12.00, 18.00, 21.55

KARANLIK KIZ:13.35, 19.45

DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI:15.45



Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy

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