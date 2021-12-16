Haftanın Sinevizyonu

Karanlık Kız

Bir Yunan Adası’nda, tek başına tatil yapan edebiyat profesörü Leda’nın (Olivia Colman) keyfi, ıssız plajına gelen kalabalık bir ailenin gelmesiyle kaçar. Ailedeki çocuklardan biri kaybolduğunda, krizi yönetip çocuğu bulan da Leda olur. Ancak çocuğu bulmasıyla beraber, 20 yılı aşkın süredir anne olarak verdiği kararlar ve hala boğuştuğu seçimlerle yüz yüze gelecektir.

Maggie Gyllenhaal’ın yönetmenliğini yaptığı ABD-Yunanistan ortak yapımı filmin başrollerinde Olivia Colman, Dakota Johnson ve Jessie Buckley oynuyor. Bol ödüllü film, 17 Aralık’ta sinemalarda.

Kumbara



Orhan 38 yaşında bir aile babasıdır. Bir yandan ev kazası yüzünden komaya girmiş annesiyle ilgilenirken, bir yandan da kefil olduğu arkadaşı ortadan kaybolduğu için üzerine kalan borcu kapatmakla uğraşır. Bu süreçte ailesiyle de arası açılır ve giderek baba rolünü kaybeder. Taksi şoförlüğü gibi ek işler yaparak başka bir adam haline gelir. Yönetmen Ferit Karol “Beklentilerimiz, korkularımız, kendimizi var etme çabamız bizi en yakınımızdaki insana ne kadar yabancılaştırabilir?” diye soruyor ve ekliyor: “Bu soru filmi yapma motivasyonunun temeliydi.” Festivallerden, en iyi senaryo, en iyi erkek oyuncu da dahil pek çok ödül kazanan film 17 Aralık’ta vizyonda.

Kadıköy Sineması

KARANLIK KIZ: 15.00, 16.00, 19.00

KUMBARA: 13.15, 17.15, 21.15

TITANE: 14.00

DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI: 18.15

KIZIM VE BEN: 22 Aralık Çarşamba - 21.00

İKSV HITCHCOCK GÖSTERİMLERİ: 17, 18, 19, 20, 21 Aralık (Detaylar için film.iksv.org)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy

Tel: (216) 337 74 00