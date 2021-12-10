Haftanın Sinevizyonu

Petrov Grip Oldu

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan “Petrov’s Flu / Petrov Grip Oldu”, Kirill Serebrennikov’un “Leto” sonrası merakla beklenen yeni filmi! Grip olan ve sürekli öksüren çizgi roman sanatçısı Petrov, arkadaşı Igor tarafından uzun bir yürüyüşe çıkarılır. Gerçekle fantezi arasında gidip gelen ilginç olaylar, art arda yaşanır. Sovyetlerin son döneminden günümüze uzanan film masal ile kabus arası bir Rusya portresi sunarken, hayal ve hakikatin hem gerçek hem de mecazi bir hastalığın pençesinde kabusa dönüştüğü fantastik bir aile romanı, beatnik bir Tolstoy eseri şeklinde niteleniyor. 10 Aralık’ta vizyonda.

Batı Yakası'nın Hikâyesi

1961 yapımı müzikalin uyarlaması olan Batı Yakası'nın Hikayesi, iki genç arasındaki yasak aşkı ve farklı etnik kökenlere sahip olan Jets ve Sharks adlı iki sokak çetesi arasındaki rekabeti konu ediniyor.

Müzikleri Leonard Bernstein, şarkı sözleri ise geçtğimiz günlerde kaybettiğimiz Stephen Sondheim'a ait olan filmin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor.

Kadıköy Sineması

Petrov Grip Oldu: 13.30, 16.15, 18.30

Titane: 16.15, 21.30

Dünyanın En Kötü İnsanı: 13.45, 19.00, 21.15

Persepolis: 12 Aralık Pazar - 13.30

Memoria: 15 Aralık Çarşamba - 21.30

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy

Tel: (216) 337 74 00