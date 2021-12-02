Haftanın Sinevizyonu

Titane

2021 Cannes Film Festivali’nin Altın Palmiye ödüllü filmi “Titane” 3 Aralık’ta vizyona giriyor.

Belçika-Fransa ortak yapımı olan filmin konusu kısaca şöyle: Havalimanında yüzü yaralı bir genç bulunur. İsminin Adrien Legrand olduğunu iddia eder. 10 yıl önce kaybolmuş bir çocuğun adıdır bu. Adrien sonunda babasına kavuşur, ancak bu sırada bölgede bir dizi korkunç cinayet işlenir.

Vincent Lindon, Agathe Rousselle ve Garance Marillier’in başrolleri paylaştığı “Titane” hem bilimkurgu hem de korku-gerilim türlerinde bir film olmasıyla da merak uyandırıyor.

Fransız Postası

Ünlü yönetmen Wes Anderson’ın “gazeteciliğe bir aşk mektubu” olarak tanımladığı son filmi “Fransız Postası” da 3 Aralık’tan itibaren beyazperdede olacak.

Kurgusal bir 20. yüzyıl şehrindeki The French Dispatch gazetesinin editörü Arthur Howitzer Jr. geçirdiği kalp krizi sonucu aniden ölür. Vasiyetnamesine göre, gazetenin önceki baskılarından üç makalenin ve bir ölüm ilanının yeniden yayınlandığı son veda sayısından sonra gazetenin yayını derhal durdurulmalıdır.

Fransız Postası, yıldızlarla dolu kadrosuyla göz dolduruyor. Filmde Tilda Swinton, Bill Murray, Willem Dafoe, Jason Schwartzman, Bob Balaban, Anjelica Huston, Owen Wilson, Adrien Brody gibi Wes Anderson filmlerinde görmeye alışık olduğumuz isimlerin yanı sıra Benicio Del Toro, Frances McDormand, Saoirse Ronan, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Elisabeth Moss, Henry Winkler, Lois Smith, Cécile de France, Lyna Khoudr, Stephen Park, Liev Schreiber, Edward Norton, Guillaume Gallienne, Tony Revolori, Rupert Friend, Hippolyte Girardot gibi önemli isimler de yer alıyor.

Kadıköy Sineması

Tinane: 14.30, 16.45, 18.45, 21.00

Dünyanın En Kötü İnsanı: 14.00, 16.30, 19.00, 21.30

6 Numaralı Kompartıman: 8 Aralık Çarşamba - 21.00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy

Tel: (216) 337 74 00