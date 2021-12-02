Haftalık Bağımsız Gazete 02 Aralık 2021
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Haftanın Sinevizyonu

Haftanın Sinevizyonu
Semra ÇELEBİ

Sen Ben Lenin

Sen Ben Lenin, bir kasabanın umudu olan heykelin çalınmasıyla yaşananları konu ediyor. Bir sahil kasabasının tek kurtuluş umudu turizmdir. Tam da bu sırada dalgalar, kasaba sahiline ahşap bir Lenin heykeli getirir. Heykelin tursitlerin ilgisini çekmesinin ardından belediye heykeli meydana diker. Ülke gündeminde de yer alan bu heykel, herkesin dilindedir. Başbakan ve Rus heyeti ile birlikte görkemli bir açılışın planlandığı sırada Lenin heykeli çalınır. Barış Bıçakçı'nın senaryosunu yönetmen Tufan Taştan ile yazdığı Sen Ben Lenin 26 Kasım Cuma günü sinemalarda!

İstanbul Bahçesi

Janik ve Samuel liseyi bitirmenin tadını çıkaran iki yakın arkadaştır. İkisinin dünyası birbirinden çok farklıdır: Janik’in ailesinde her şey olması gerektiği gibidir, Samuel ise parçalanmış bir aileden gelir. Samuel düzen ister, Janik ise karmaşa. Düşüncesizce bir davranış, iki arkadaşın arasındaki yakın bağı tehlikeye sokar. Uzun zamandır planladıkları İstanbul yolculuğunda, arkadaşlıklarını kurtarmak, özgürlüklerinin tadını çıkarmak ve yeni bir hayatı deneyimlemek isterler.

İlker Çatak’ın yönetmenliğini yaptığı Almanya yapımı filmde Emil von Schönfels, Mekyas Mulugeta ve Katharina Behrens rolleri paylaşıyor. 26 Kasım’da sinemalarda.

Kadıköy Sineması

Dünyanın En Kötü İnsanı: 13.30, 16.00, 18.30, 21.00

Bir Tutam Açlık: 1 Aralık Çarşamba - 21.00

SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ: 26 Kasım - 2 Aralık

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy
Tel: (216) 337 74 00

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