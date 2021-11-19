Haftanın Sinevizyonu

Dünyanın En Kötü İnsanı



Norveç sinemasının ilgiyle izlenen yönetmeni Joachim Trier bu kez bir Woody Allen komedisi gibi hareketli ve hafif başlayıp hüzünlü bir sona doğru ilerleyen bir kadın hikâyesi ile karşımızda. Julie, hangi mesleği seçeceğine karar veremeyen, ne çeşit bir erkekle mutlu olacağından emin olamayan enerjik bir genç kadındır. Özgür yaşamaya inancı onu hayatını paylaşmaya karar verdiği erkeklerle kolayca ilişki kurmaya yöneltir. Ama Julie eski ilişkilerin tamamen geçmişte kalmadığını, geleceğe de gölgelerini düşürebileceğini hesaba katmamıştır. Strindberg’in ünlü oyununa referansla çağdaş Matmazel Julie çeşitlemesi olarak görülebilecek film, coşku ile ciddiyeti bağdaştıran anlatımıyla dikkat çekiyor.

Rifkin'in Festivali



Yönetmen Woody Allen’dan başrollerde Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel ve Elena Anaya ile eğlenceli ve egzotik bir aşk hikayesi.

Hikaye, San Sebastian Film Festivali’ne gidip yarışmanın büyüsüne, şehrin çekiciliğine ve güzelliğine, filmlerin fantezisine kapılan evli bir çiftin etrafında dönüyor. Kadının çekici bir Fransız yönetmenle ilişkisi vardır, adam ise orada yaşayan güzel İspanyol bir kadına âşık olur.

Af



Geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir babanın, baskıcı ve adaletsiz davranışları nedeniyle ailesi ile olan sorunları derin bir boyut kazanır. Ailenin içine girdiği bu psikolojik krizden çıkabilmelerinin yolu aile bireylerinin birbirlerini affedebilmelerine bağlıdır. Yönetmenliğini Cem Özay’ın yaptığı başrollerinde ise Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan’ın olduğu film, dünya prömiyerini 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde yapmıştı.

Kadıköy Sineması

DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI: 14.00, 16.30, 18.45, 21.00

RIFKIN'S FESTIVAL: 14.45, 18.10, (22 - 25 Kasım ek seans: 21.30)

AF: 13.00, 16.30, 19.50

BABA: 21 Kasım Pazar - 16.45

HER ŞEY YOLUNDA: 24 Kasım Çarşamba - 21.00

IKSV Hitchcock Gösterimleri: Detaylı program için film.iksv.org

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy

Tel: (216) 337 74 00