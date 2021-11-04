Haftanın Sinevizyonu

Cemil Şov

Küçüklüğünden beri oyuncu olmanın hayaliyle yaşayan Cemil, sonunda bir filmdeki kötü adam rolü için seçmelere gider ancak başarılı olamaz. Aynı rolü seneler önce oynamış olan aktör Turgay Göral’a ulaşmaya çalışır. Cemil’in rolü kapabilmek için çıktığı yol, Turgay Göral’ın hayatıyla kendi karakterinin iç içe geçtiği karanlık bir girdaba dönüşür.

Barış Sarhan’ın yönetmenliğini yaptığı, Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade ve Alican Yücesoy’un rol aldığı film 40. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kurgu, 28. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ise En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Müzik ödüllerinin sahibi oldu.

5 Kasım’da vizyona girecek filmle ilgili bir de sergi açıldı. Cemil Şov filminde kullanılan ve eski bir Yeşilçam karakter oyuncusu Turgay Göral’ın hiç görülmemiş Yeşilçam filmlerinden görüntülerin ve afişlerin yer aldığı “Turgay Göral Neden Unutuldu?” sergisi 1 Kasım-22 Kasım günleri arasında Kadıköy Sineması’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Ahed'in Dizi

“Synonyms / Eşanlamlılar” ile 2019’da Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan İsrailli yönetmen Nadav Lapid’in yeni filmi “Ahedi’in Dizi” 2021 Cannes’da Jüri Ödülü’ne layık görüldü. Eşanlamlılar’da Paris’te kendi kimliğiyle çatışan bir İsrailliyi anlatan Lapid, yine kendine dönerek bu kez Filistinli bir aktivistin hayat hikâyesini filme aktarmak isteyen ünlü bir yönetmeni anlatıyor. Yönetmen Y bir yandan filmiyle özgürlük mücadelesi verirken öte yandan da annesinin hastalığıyla yüzleşiyor. Nadav Lapid yine öfkeli, yine eleştirel ve yine kışkırtıcı. 5 Kasım’da sinemalarda.